03 апреля 2024

Директор ЧОП обманула мэрию из ХМАО на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , деньги, пять тысяч, рубли
Директору ЧОП в ХМАО грозит уголовная ответственность за обман мэрии на миллион рублей Фото:

Директор частного охранного предприятия обманула администрацию Сургутского района на миллион рублей, предоставляя фиктивные акты о выполнении работ. Ей грозит ответственность по статье 159 УК РФ «Мошенничество», передает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Обвиняемая в рамках исполнения муниципальных контрактов на оказание охранных услуг администрации Сургутского района, используя свое служебное положение, ввела представителя заказчика в заблуждение, предоставив фиктивные акты выполненных работ. Таким образом, на расчетный счет обвиняемой были перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ущерб администрации составил более одного миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура также направила иск о взыскании с директора организации суммы причиненного ущерба.

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Директор частного охранного предприятия обманула администрацию Сургутского района на миллион рублей, предоставляя фиктивные акты о выполнении работ. Ей грозит ответственность по статье 159 УК РФ «Мошенничество», передает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Обвиняемая в рамках исполнения муниципальных контрактов на оказание охранных услуг администрации Сургутского района, используя свое служебное положение, ввела представителя заказчика в заблуждение, предоставив фиктивные акты выполненных работ. Таким образом, на расчетный счет обвиняемой были перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ущерб администрации составил более одного миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура также направила иск о взыскании с директора организации суммы причиненного ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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