Директор ЧОП обманула мэрию из ХМАО на миллион рублей

Директор частного охранного предприятия обманула администрацию Сургутского района на миллион рублей, предоставляя фиктивные акты о выполнении работ. Ей грозит ответственность по статье 159 УК РФ «Мошенничество», передает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Обвиняемая в рамках исполнения муниципальных контрактов на оказание охранных услуг администрации Сургутского района, используя свое служебное положение, ввела представителя заказчика в заблуждение, предоставив фиктивные акты выполненных работ. Таким образом, на расчетный счет обвиняемой были перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ущерб администрации составил более одного миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Прокуратура также направила иск о взыскании с директора организации суммы причиненного ущерба.
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