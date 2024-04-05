Блогерше, пощекотавшей грудь монумента «Родина-мать», вынесли приговор

Блогершу, щекотавшую Родину-мать, приговорили к исправительным работам
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Суд признал блогершу виновной в реабилитации нацизма Фото:

К 10 месяцам исправительных работ была приговорена блогерша Алена Агафонова, которая «щекотола» грудь скульптуре «Родина-мать». Суд в Волгограде признал ее виновной в реабилитации нацизма.

«Суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам исправительных работ девушку из Самары. Ее признали виновной в реабилитации нацизма», — передает РИА Новости решение суда. Агафоной еще на два года запретили пользоваться соцсетями.

Ранее ее отправили в СИЗО. СМИ писали, что ей может грозить до пяти лет тюрьмы. Причиной стал видеоролик, на котором девушка «щекочет» грудь памятнику. Блогерша опубликовала материал в соцсетях, что вызвало волну возмущения. Сначала она не признавала вину, заявляя, что не знает историю. Однако позже раскаялась.

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К 10 месяцам исправительных работ была приговорена блогерша Алена Агафонова, которая «щекотола» грудь скульптуре «Родина-мать». Суд в Волгограде признал ее виновной в реабилитации нацизма. «Суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам исправительных работ девушку из Самары. Ее признали виновной в реабилитации нацизма», — передает РИА Новости решение суда. Агафоной еще на два года запретили пользоваться соцсетями. Ранее ее отправили в СИЗО. СМИ писали, что ей может грозить до пяти лет тюрьмы. Причиной стал видеоролик, на котором девушка «щекочет» грудь памятнику. Блогерша опубликовала материал в соцсетях, что вызвало волну возмущения. Сначала она не признавала вину, заявляя, что не знает историю. Однако позже раскаялась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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