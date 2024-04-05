Блогерше, пощекотавшей грудь монумента «Родина-мать», вынесли приговор

К 10 месяцам исправительных работ была приговорена блогерша Алена Агафонова, которая «щекотола» грудь скульптуре «Родина-мать». Суд в Волгограде признал ее виновной в реабилитации нацизма.
«Суд в Волгограде приговорил к 10 месяцам исправительных работ девушку из Самары. Ее признали виновной в реабилитации нацизма», — передает РИА Новости решение суда. Агафоной еще на два года запретили пользоваться соцсетями.
Ранее ее отправили в СИЗО. СМИ писали, что ей может грозить до пяти лет тюрьмы. Причиной стал видеоролик, на котором девушка «щекочет» грудь памятнику. Блогерша опубликовала материал в соцсетях, что вызвало волну возмущения. Сначала она не признавала вину, заявляя, что не знает историю. Однако позже раскаялась.
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