Врач назвала сок, который безопасен для аллергиков

Березовый сок полезен для аллергиков. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
«Пить березовый сок можно — где-то поллитра в день. Определенную незначительную пользу мы из него, конечно, получим. Противопоказаний никаких нет. Березовый сок — гипоаллергенный продукт», — цитирует портал «Ридус» слова диетолога.
По словам Макиши, в березовом соке содержатся микроэлементы: калий, витамины группы В и антиоксиданты. Врач отметила, что калий укрепляет сердце и помогает ему активнее работать. Также микроэлемент способствует очистке организма от токсинов.
Ранее URA.RU сообщало, что диетолог рассказала о способах укрепить иммунитет. Клюква и брусника содержат большое количество витаминов, которые активизируют иммунитет для борьбы с болезнями, дополнила диетолог Ирина Лизун.
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