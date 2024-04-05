Врач назвала сок, который безопасен для аллергиков

Диетолог Макиша посоветовала аллергикам пить березовый сок
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, березовый сок, сбор березового сока
По мнению диетолога Марины Макиши, березовый сок безопасен для аллергиков Фото:

Березовый сок полезен для аллергиков. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

«Пить березовый сок можно — где-то поллитра в день. Определенную незначительную пользу мы из него, конечно, получим. Противопоказаний никаких нет. Березовый сок — гипоаллергенный продукт», — цитирует портал «Ридус» слова диетолога.

По словам Макиши, в березовом соке содержатся микроэлементы: калий, витамины группы В и антиоксиданты. Врач отметила, что калий укрепляет сердце и помогает ему активнее работать. Также микроэлемент способствует очистке организма от токсинов.

Ранее URA.RU сообщало, что диетолог рассказала о способах укрепить иммунитет. Клюква и брусника содержат большое количество витаминов, которые активизируют иммунитет для борьбы с болезнями, дополнила диетолог Ирина Лизун.

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Березовый сок полезен для аллергиков. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша. «Пить березовый сок можно — где-то поллитра в день. Определенную незначительную пользу мы из него, конечно, получим. Противопоказаний никаких нет. Березовый сок — гипоаллергенный продукт», — цитирует портал «Ридус» слова диетолога. По словам Макиши, в березовом соке содержатся микроэлементы: калий, витамины группы В и антиоксиданты. Врач отметила, что калий укрепляет сердце и помогает ему активнее работать. Также микроэлемент способствует очистке организма от токсинов. Ранее URA.RU сообщало, что диетолог рассказала о способах укрепить иммунитет. Клюква и брусника содержат большое количество витаминов, которые активизируют иммунитет для борьбы с болезнями, дополнила диетолог Ирина Лизун.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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