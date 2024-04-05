Развлечения Интересное Врач назвала сок, который безопасен для аллергиков Диетолог Макиша посоветовала аллергикам пить березовый сок 05 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 + По мнению диетолога Марины Макиши, березовый сок безопасен для аллергиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Березовый сок полезен для аллергиков. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша. «Пить березовый сок можно — где-то поллитра в день. Определенную незначительную пользу мы из него, конечно, получим. Противопоказаний никаких нет. Березовый сок — гипоаллергенный продукт», — цитирует портал «Ридус» слова диетолога. По словам Макиши, в березовом соке содержатся микроэлементы: калий, витамины группы В и антиоксиданты. Врач отметила, что калий укрепляет сердце и помогает ему активнее работать. Также микроэлемент способствует очистке организма от токсинов. Ранее URA.RU сообщало, что диетолог рассказала о способах укрепить иммунитет. Клюква и брусника содержат большое количество витаминов, которые активизируют иммунитет для борьбы с болезнями, дополнила диетолог Ирина Лизун. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Березовый сок полезен для аллергиков. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша. «Пить березовый сок можно — где-то поллитра в день. Определенную незначительную пользу мы из него, конечно, получим. Противопоказаний никаких нет. Березовый сок — гипоаллергенный продукт», — цитирует портал «Ридус» слова диетолога. По словам Макиши, в березовом соке содержатся микроэлементы: калий, витамины группы В и антиоксиданты. Врач отметила, что калий укрепляет сердце и помогает ему активнее работать. Также микроэлемент способствует очистке организма от токсинов. Ранее URA.RU сообщало, что диетолог рассказала о способах укрепить иммунитет. Клюква и брусника содержат большое количество витаминов, которые активизируют иммунитет для борьбы с болезнями, дополнила диетолог Ирина Лизун. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям