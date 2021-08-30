30 августа 2021

Диетолог назвала способ укрепить иммунитет в начале осени

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач посоветовала употреблять осенью ягоды Фото:

Иммунитет в начале осени поможет укрепить употребление клюквы и брусники. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

«Клюкву и бруснику используют как лечебные ягоды, в них огромное количество антиоксидантов, биофлавоноидов, они полезны для иммунитета, для сердечно-сосудистой системы, зрения. Клюква и брусника очень полезны, это концентрат пользы по той причине, что в них довольно невысокое содержание сахара — не более 10%, при этом они содержат большое количество органических кислот, которые очень полезны, разнообразных витаминов и микроэлементов», — сказала Ирина Лизун в интервью радио Sputnik.

По ее словам, иногда в клюкве содержится даже больше витамина C, чем в цитрусовых. Брусника и клюква долгое время хранятся без термической обработки и при этом полностью сохраняют полезные свойства. Лизун отметила, что эти ягоды можно просто залить водой и хранить в холодильнике или погребе. Также она посоветовала использовать их в кулинарии.

Ранее диетологи перечислили продукты, которые уменьшают риск заражения коронавирусом. Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала добавить в рацион рыбу, яйца и мясо птицы. Она сообщила в разговоре с URA.RU, что эти продукты насыщают организм белками, из которых создаются антитела.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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