«Коммунальный король» уступил свердловскому мэру, с которым конфликтовал

Коммунальный король уступил свердловскому мэру, с которым конфликтовал

05 апреля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Глава ЕР в Среднеуральске Липин сложил полномочия добровольно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, владелец крупнейшей управляющей компании Среднеуральска (Свердловская область) и по совместительству секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Липин сложил полномочия. Вместо него местную ячейку ЕР возглавит мэр города Алексей Стасенок, с которым у бизнесмена конфликт (сейчас заморожен). Это следует из решения президиума регионального политсовета партии, копия которого есть в распоряжении URA.RU. «Приостановить полномочия секретаря Среднеуральского местного отделения „Единой России“ Липина Дмитрия Вячеславовича в связи с добровольным сложением своих полномочий. На период до проведения выборов […] назначить исполняющего полномочия секретаря Стасенка Алексея Викторовича», — следует из документа за подписью губернатора Евгения Куйвашева, секретаря регионального отделения ЕР. Дмитрий Липин в беседе с URA.RU информацию подтвердил, отказавшись раскрывать подробности предыстории. По данным агентства, ему предложили возглавить один из федеральных партийных проектов, реализуемых в регионе. О возможном уходе Липина с поста секретаря среднеуральского отделения, которое он возглавлял больше 10 лет, URA.RU сообщало в конце февраля. Источники агентства рассказывали, что у него случился конфликт с новым мэром — по коммунальному вопросу. Впереди были выборы президента, поэтому гасить его ездил политический вице-губернатор Олег Чемезов. Именно тогда Липину и было сказано, что он должен покинуть пост. Хотя другой источник агентства не исключал, что хорошие результаты голосования (по итогу за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали 82,5% среднеуральцев) дадут Липину шанс сохраниться. «Среднеуральск оставался чуть ли не единственным городом, где секретарем местного отделения был не мэр. Случившееся ожидаемо и вписывается в рамки общемуниципального тренда», — делился один из высокопоставленных собеседников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, владелец крупнейшей управляющей компании Среднеуральска (Свердловская область) и по совместительству секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Липин сложил полномочия. Вместо него местную ячейку ЕР возглавит мэр города Алексей Стасенок, с которым у бизнесмена конфликт (сейчас заморожен). Это следует из решения президиума регионального политсовета партии, копия которого есть в распоряжении URA.RU. «Приостановить полномочия секретаря Среднеуральского местного отделения „Единой России“ Липина Дмитрия Вячеславовича в связи с добровольным сложением своих полномочий. На период до проведения выборов […] назначить исполняющего полномочия секретаря Стасенка Алексея Викторовича», — следует из документа за подписью губернатора Евгения Куйвашева, секретаря регионального отделения ЕР. Дмитрий Липин в беседе с URA.RU информацию подтвердил, отказавшись раскрывать подробности предыстории. По данным агентства, ему предложили возглавить один из федеральных партийных проектов, реализуемых в регионе. О возможном уходе Липина с поста секретаря среднеуральского отделения, которое он возглавлял больше 10 лет, URA.RU сообщало в конце февраля. Источники агентства рассказывали, что у него случился конфликт с новым мэром — по коммунальному вопросу. Впереди были выборы президента, поэтому гасить его ездил политический вице-губернатор Олег Чемезов. Именно тогда Липину и было сказано, что он должен покинуть пост. Хотя другой источник агентства не исключал, что хорошие результаты голосования (по итогу за самовыдвиженца Владимира Путина проголосовали 82,5% среднеуральцев) дадут Липину шанс сохраниться. «Среднеуральск оставался чуть ли не единственным городом, где секретарем местного отделения был не мэр. Случившееся ожидаемо и вписывается в рамки общемуниципального тренда», — делился один из высокопоставленных собеседников.