Диетолог раскрыла самый легкий способ быстро похудеть к лету

Диетолог Тараско: чтобы похудеть к лету, надо сбалансировать рацион и режим сна

06 апреля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Диетолог советует сбалансировать рацион, добавив в него овощи и отказавшись от заправок и обжарки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы получить идеальное тело к лету, нужно обратить внимание на режим сна и сбалансировать свой рацион. Об этом сообщила диетолог Анастасия Тараско. «Худеть стоит постепенно, придерживаясь в этом вопросе постоянства и регулярности. Стоит обратить внимание на режим питания: отметьте, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы необходимо убрать», — отметила диетолог интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она также сообщила, что надо обратить внимание на свой режим сна и начать ложиться спать на 15-20 минут раньше привычного времени. По ее словам, так организм будет восстанавливаться и у него отпадет потребность в дополнительных калориях. Диетолог не советует увеличивать физическую нагрузку резко, она отмечает, что заниматься надо начинать постепенно. Также врач порекомендовала для лучшего эффекта добавить в рацион овощи, фрукты и зелень в любых количествах. Только их не стоит их обжаривать и заправлять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы получить идеальное тело к лету, нужно обратить внимание на режим сна и сбалансировать свой рацион. Об этом сообщила диетолог Анастасия Тараско. «Худеть стоит постепенно, придерживаясь в этом вопросе постоянства и регулярности. Стоит обратить внимание на режим питания: отметьте, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы необходимо убрать», — отметила диетолог интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она также сообщила, что надо обратить внимание на свой режим сна и начать ложиться спать на 15-20 минут раньше привычного времени. По ее словам, так организм будет восстанавливаться и у него отпадет потребность в дополнительных калориях. Диетолог не советует увеличивать физическую нагрузку резко, она отмечает, что заниматься надо начинать постепенно. Также врач порекомендовала для лучшего эффекта добавить в рацион овощи, фрукты и зелень в любых количествах. Только их не стоит их обжаривать и заправлять.