Диетолог раскрыла самый легкий способ быстро похудеть к лету

Чтобы получить идеальное тело к лету, нужно обратить внимание на режим сна и сбалансировать свой рацион. Об этом сообщила диетолог Анастасия Тараско.
«Худеть стоит постепенно, придерживаясь в этом вопросе постоянства и регулярности. Стоит обратить внимание на режим питания: отметьте, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы необходимо убрать», — отметила диетолог интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она также сообщила, что надо обратить внимание на свой режим сна и начать ложиться спать на 15-20 минут раньше привычного времени. По ее словам, так организм будет восстанавливаться и у него отпадет потребность в дополнительных калориях.
Диетолог не советует увеличивать физическую нагрузку резко, она отмечает, что заниматься надо начинать постепенно. Также врач порекомендовала для лучшего эффекта добавить в рацион овощи, фрукты и зелень в любых количествах. Только их не стоит их обжаривать и заправлять.
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