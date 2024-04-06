Диетолог раскрыла самый легкий способ быстро похудеть к лету

Диетолог Тараско: чтобы похудеть к лету, надо сбалансировать рацион и режим сна
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Диетолог советует сбалансировать рацион, добавив в него овощи и отказавшись от заправок и обжарки Фото:

Чтобы получить идеальное тело к лету, нужно обратить внимание на режим сна и сбалансировать свой рацион. Об этом сообщила диетолог Анастасия Тараско.

«Худеть стоит постепенно, придерживаясь в этом вопросе постоянства и регулярности. Стоит обратить внимание на режим питания: отметьте, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы необходимо убрать», — отметила диетолог интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она также сообщила, что надо обратить внимание на свой режим сна и начать ложиться спать на 15-20 минут раньше привычного времени. По ее словам, так организм будет восстанавливаться и у него отпадет потребность в дополнительных калориях.

Диетолог не советует увеличивать физическую нагрузку резко, она отмечает, что заниматься надо начинать постепенно. Также врач порекомендовала для лучшего эффекта добавить в рацион овощи, фрукты и зелень в любых количествах. Только их не стоит их обжаривать и заправлять.

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Чтобы получить идеальное тело к лету, нужно обратить внимание на режим сна и сбалансировать свой рацион. Об этом сообщила диетолог Анастасия Тараско. «Худеть стоит постепенно, придерживаясь в этом вопросе постоянства и регулярности. Стоит обратить внимание на режим питания: отметьте, сколько раз в день вы перекусываете. Ненужные перекусы необходимо убрать», — отметила диетолог интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она также сообщила, что надо обратить внимание на свой режим сна и начать ложиться спать на 15-20 минут раньше привычного времени. По ее словам, так организм будет восстанавливаться и у него отпадет потребность в дополнительных калориях. Диетолог не советует увеличивать физическую нагрузку резко, она отмечает, что заниматься надо начинать постепенно. Также врач порекомендовала для лучшего эффекта добавить в рацион овощи, фрукты и зелень в любых количествах. Только их не стоит их обжаривать и заправлять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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