В Екатеринбурге продают особняк с панорамными окнами за 85 млн рублей. Фото

07 апреля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Во дворе дома есть зона BBQ (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В коттеджном поселке Палникс в Екатеринбурге выставили на торги двухэтажный особняк с панорамными окнами. Дом площадью 320 квадратных метров продают за 85 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Циан». «Просторная прихожая с большой гардеробной и гостевой зоной гостеприимно встречают гостей. Второй свет и панорамные окна триумфально украшают пространство гостиной, позволяя естественному свету и солнечным лучам проникать в комнату, встроенный камин помогает успокоиться и отдохнуть», — говорится в объявлении. Само здание выполнено в спокойных тонах. Дом был построен в 2013 году из кирпича и утеплителя. К зданию прилагается участок 12,5 соток на скальном грунте с озеленением и зоной BBQ. В особняк заведены городские сети (газ, электричество и канализация), а также есть своя 32-метровая скважина с системой очистки воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В коттеджном поселке Палникс в Екатеринбурге выставили на торги двухэтажный особняк с панорамными окнами. Дом площадью 320 квадратных метров продают за 85 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Циан». «Просторная прихожая с большой гардеробной и гостевой зоной гостеприимно встречают гостей. Второй свет и панорамные окна триумфально украшают пространство гостиной, позволяя естественному свету и солнечным лучам проникать в комнату, встроенный камин помогает успокоиться и отдохнуть», — говорится в объявлении. Само здание выполнено в спокойных тонах. Дом был построен в 2013 году из кирпича и утеплителя. К зданию прилагается участок 12,5 соток на скальном грунте с озеленением и зоной BBQ. В особняк заведены городские сети (газ, электричество и канализация), а также есть своя 32-метровая скважина с системой очистки воды.