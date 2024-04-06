06 апреля 2024

В Екатеринбурге продают особняк с панорамными окнами за 85 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, стройка дома, фасад дома
Во дворе дома есть зона BBQ (архивное фото) Фото:

В коттеджном поселке Палникс в Екатеринбурге выставили на торги двухэтажный особняк с панорамными окнами. Дом площадью 320 квадратных метров продают за 85 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Циан».

«Просторная прихожая с большой гардеробной и гостевой зоной гостеприимно встречают гостей. Второй свет и панорамные окна триумфально украшают пространство гостиной, позволяя естественному свету и солнечным лучам проникать в комнату, встроенный камин помогает успокоиться и отдохнуть», — говорится в объявлении. Само здание выполнено в спокойных тонах.

Дом был построен в 2013 году из кирпича и утеплителя. К зданию прилагается участок 12,5 соток на скальном грунте с озеленением и зоной BBQ. В особняк заведены городские сети (газ, электричество и канализация), а также есть своя 32-метровая скважина с системой очистки воды.

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В коттеджном поселке Палникс в Екатеринбурге выставили на торги двухэтажный особняк с панорамными окнами. Дом площадью 320 квадратных метров продают за 85 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Циан». «Просторная прихожая с большой гардеробной и гостевой зоной гостеприимно встречают гостей. Второй свет и панорамные окна триумфально украшают пространство гостиной, позволяя естественному свету и солнечным лучам проникать в комнату, встроенный камин помогает успокоиться и отдохнуть», — говорится в объявлении. Само здание выполнено в спокойных тонах. Дом был построен в 2013 году из кирпича и утеплителя. К зданию прилагается участок 12,5 соток на скальном грунте с озеленением и зоной BBQ. В особняк заведены городские сети (газ, электричество и канализация), а также есть своя 32-метровая скважина с системой очистки воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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