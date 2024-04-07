При атаке ВСУ Белгородской области погибла девушка, ранены дети

07 апреля 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Атака была совершена при помощи БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Шагировка в Белгородской области. При попадании БПЛА в машину погибла девушка, а также пострадала ее семья. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, двое детей получили черепно-мозговую травму. «В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. К большому горю, погибла девушка», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что она скончалась от полученных ран до прибытия бригады скорой помощи. Двое детей получили черепно-мозговую травму и сотрясение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Шагировка в Белгородской области. При попадании БПЛА в машину погибла девушка, а также пострадала ее семья. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, двое детей получили черепно-мозговую травму. «В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. К большому горю, погибла девушка», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что она скончалась от полученных ран до прибытия бригады скорой помощи. Двое детей получили черепно-мозговую травму и сотрясение.