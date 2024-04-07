При атаке ВСУ Белгородской области погибла девушка, ранены дети

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Атака была совершена при помощи БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Шагировка в Белгородской области. При попадании БПЛА в машину погибла девушка, а также пострадала ее семья. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, двое детей получили черепно-мозговую травму.

«В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. К большому горю, погибла девушка», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что она скончалась от полученных ран до прибытия бригады скорой помощи. Двое детей получили черепно-мозговую травму и сотрясение.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Шагировка в Белгородской области. При попадании БПЛА в машину погибла девушка, а также пострадала ее семья. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, двое детей получили черепно-мозговую травму. «В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. К большому горю, погибла девушка», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что она скончалась от полученных ран до прибытия бригады скорой помощи. Двое детей получили черепно-мозговую травму и сотрясение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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