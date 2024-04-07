07 апреля 2024
06 апреля 2024

В ХМАО произошел пожар в молодежном центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание, пожарный
В молодежном центре «Метро» в Когалыме загорелся холодильник Фото:

В Когалыме ночью произошел пожар в молодежном центре «Метро». В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО URA.RU сообщили, что причиной стало возгорание холодильника.

«Сообщение поступило около трех часов ночи, огнеборцы прибыли на место через пять минут. Было обнаружено возгорание холодильника на двух квадратных метрах. Его ликвидировали через 10 минут», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На момент возгорания посетителей в центре не было. В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в торговом центре «Югра Молл» в Нижневартовске. Предположительно, очагом возгорания стало одно из заведений общепита, расположенных в центре.

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В Когалыме ночью произошел пожар в молодежном центре «Метро». В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО URA.RU сообщили, что причиной стало возгорание холодильника. «Сообщение поступило около трех часов ночи, огнеборцы прибыли на место через пять минут. Было обнаружено возгорание холодильника на двух квадратных метрах. Его ликвидировали через 10 минут», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На момент возгорания посетителей в центре не было. В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в торговом центре «Югра Молл» в Нижневартовске. Предположительно, очагом возгорания стало одно из заведений общепита, расположенных в центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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