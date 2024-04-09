МЧС выпустило срочное обращение из-за паводка в Свердловской области. Фото

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , дом севастьянова, исеть, паводок, плотинка, разлив
На Среднем Урале наступает паводкоопасный период Фото:

В Свердловской области наступает паводкоопасный период. Спасатели выпустили карточки с напоминаниями о правилах безопасности в момент ЧС, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Чтобы не стать жертвой стихии рекомендуем посмотреть и сохранить наши карточки с правилами безопасного поведения. Оставайтесь на безопасной стороне. И помните — ваша безопасность — ваша ответственность», — сказано в сообщении.

Если жилье попало в зону паводка необходимо отключить все электрические приборы и газовое оборудование, собрать необходимые вещи, вывести животных, предупредить знакомых и соседей об опасности. Для безопасности стоит занять верхние этажи или крыши зданий и слушать сообщения спасателей по радио.

Свердловские власти выявили семь паводкоопасных направлений, на которые власти направили особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.

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В Свердловской области наступает паводкоопасный период. Спасатели выпустили карточки с напоминаниями о правилах безопасности в момент ЧС, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Чтобы не стать жертвой стихии рекомендуем посмотреть и сохранить наши карточки с правилами безопасного поведения. Оставайтесь на безопасной стороне. И помните — ваша безопасность — ваша ответственность», — сказано в сообщении. Если жилье попало в зону паводка необходимо отключить все электрические приборы и газовое оборудование, собрать необходимые вещи, вывести животных, предупредить знакомых и соседей об опасности. Для безопасности стоит занять верхние этажи или крыши зданий и слушать сообщения спасателей по радио. Свердловские власти выявили семь паводкоопасных направлений, на которые власти направили особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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