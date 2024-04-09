В Свердловской области наступает паводкоопасный период. Спасатели выпустили карточки с напоминаниями о правилах безопасности в момент ЧС, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Чтобы не стать жертвой стихии рекомендуем посмотреть и сохранить наши карточки с правилами безопасного поведения. Оставайтесь на безопасной стороне. И помните — ваша безопасность — ваша ответственность», — сказано в сообщении.
Если жилье попало в зону паводка необходимо отключить все электрические приборы и газовое оборудование, собрать необходимые вещи, вывести животных, предупредить знакомых и соседей об опасности. Для безопасности стоит занять верхние этажи или крыши зданий и слушать сообщения спасателей по радио.
Свердловские власти выявили семь паводкоопасных направлений, на которые власти направили особое внимание. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
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