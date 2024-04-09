Власти рассказали, какие деревни может затопить в Заводоуковском округе

В Заводоуковском округе (Тюменская область) может затопить поселения Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. Об этом рассказала глава района Светлана Касенова в своем telegram-канале.
«В нашем округе при критическом подъеме уровня воды в реке Тобол возможно подтопление отдельных домовладений в Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. В настоящее время ситуация стабильная», — рассказала Касенова.
По ее словам, в округе развернули девять пунктов временного размещения. В поселениях формируются запасы лекарств и продуктов, а также продолжаются обходы жителей в местах возможных подтоплений.
В Тюменской области режим ЧС по паводку введен с 8 апреля. За сутки уровень воды в реке Тобол вырос на 23-41 см. Отмечается, что прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней.
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В Заводоуковском округе (Тюменская область) может затопить поселения Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. Об этом рассказала глава района Светлана Касенова в своем telegram-канале. «В нашем округе при критическом подъеме уровня воды в реке Тобол возможно подтопление отдельных домовладений в Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. В настоящее время ситуация стабильная», — рассказала Касенова. По ее словам, в округе развернули девять пунктов временного размещения. В поселениях формируются запасы лекарств и продуктов, а также продолжаются обходы жителей в местах возможных подтоплений. В Тюменской области режим ЧС по паводку введен с 8 апреля. За сутки уровень воды в реке Тобол вырос на 23-41 см. Отмечается, что прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней.