09 апреля 2024

Власти рассказали, какие деревни может затопить в Заводоуковском округе

В Заводоуковском округе в зону подтопления попали пять поселений
© Служба новостей «URA.RU»
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
В округе развернули девять пунктов временного размещения Фото:
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В Заводоуковском округе (Тюменская область) может затопить поселения Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. Об этом рассказала глава района Светлана Касенова в своем telegram-канале.

«В нашем округе при критическом подъеме уровня воды в реке Тобол возможно подтопление отдельных домовладений в Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. В настоящее время ситуация стабильная», — рассказала Касенова.

По ее словам, в округе развернули девять пунктов временного размещения. В поселениях формируются запасы лекарств и продуктов, а также продолжаются обходы жителей в местах возможных подтоплений.

В Тюменской области режим ЧС по паводку введен с 8 апреля. За сутки уровень воды в реке Тобол вырос на 23-41 см. Отмечается, что прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней.

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В Заводоуковском округе (Тюменская область) может затопить поселения Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. Об этом рассказала глава района Светлана Касенова в своем telegram-канале. «В нашем округе при критическом подъеме уровня воды в реке Тобол возможно подтопление отдельных домовладений в Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. В настоящее время ситуация стабильная», — рассказала Касенова. По ее словам, в округе развернули девять пунктов временного размещения. В поселениях формируются запасы лекарств и продуктов, а также продолжаются обходы жителей в местах возможных подтоплений. В Тюменской области режим ЧС по паводку введен с 8 апреля. За сутки уровень воды в реке Тобол вырос на 23-41 см. Отмечается, что прохождение волны паводка в регионе ожидается через 3-5 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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