Как свердловчанину забрать ключи от квартиры после победы в викторине «Опорный край»

Победитель викторины «Опорный край» получит квартиру после оформления документов

10 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Оформить документы на квартиру можно будет до 12 июля 2024 года включительно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Чтобы заехать в квартиру, которую свердловчанин получит после подведения итогов викторины «Опорный край», нужно будет сначала оформить документы. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Если человек выиграл квартиру, то он записывается на оформление приза в центр выдачи подарков, приходит туда и оформляет документы. Затем с этими документами едет к застройщику, тот показывает квартиру, отдает ключи. Все квартиры с чистовой отделкой, можно сразу заезжать», — пояснили в пресс-службе викторины. Новость по теме Как свердловчанину получить подарок на викторине «Опорный край» Подведение итогов викторины пройдет 12 апреля в Екатеринбурге в ККТ «Космос». Вход на церемонию будет по бесплатным билетам, их будут выдавать в день определения победителей в кассе «Космоса» в порядке живой очереди. Также будет трансляция в прямом эфире «Областного телевидения», за ней можно следить и на сайте викторины. Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал» и 45 квартир. Подробнее о том, как выглядят жилплощади и где они находятся, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы заехать в квартиру, которую свердловчанин получит после подведения итогов викторины «Опорный край», нужно будет сначала оформить документы. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Если человек выиграл квартиру, то он записывается на оформление приза в центр выдачи подарков, приходит туда и оформляет документы. Затем с этими документами едет к застройщику, тот показывает квартиру, отдает ключи. Все квартиры с чистовой отделкой, можно сразу заезжать», — пояснили в пресс-службе викторины. Подведение итогов викторины пройдет 12 апреля в Екатеринбурге в ККТ «Космос». Вход на церемонию будет по бесплатным билетам, их будут выдавать в день определения победителей в кассе «Космоса» в порядке живой очереди. Также будет трансляция в прямом эфире «Областного телевидения», за ней можно следить и на сайте викторины. Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал» и 45 квартир. Подробнее о том, как выглядят жилплощади и где они находятся, — в материале URA.RU.