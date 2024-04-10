Как свердловчанину забрать ключи от квартиры после победы в викторине «Опорный край»

Победитель викторины «Опорный край» получит квартиру после оформления документов
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Оформить документы на квартиру можно будет до 12 июля 2024 года включительно Фото:

Чтобы заехать в квартиру, которую свердловчанин получит после подведения итогов викторины «Опорный край», нужно будет сначала оформить документы. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Если человек выиграл квартиру, то он записывается на оформление приза в центр выдачи подарков, приходит туда и оформляет документы. Затем с этими документами едет к застройщику, тот показывает квартиру, отдает ключи. Все квартиры с чистовой отделкой, можно сразу заезжать», — пояснили в пресс-службе викторины.

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Подведение итогов викторины пройдет 12 апреля в Екатеринбурге в ККТ «Космос». Вход на церемонию будет по бесплатным билетам, их будут выдавать в день определения победителей в кассе «Космоса» в порядке живой очереди. Также будет трансляция в прямом эфире «Областного телевидения», за ней можно следить и на сайте викторины.

Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал» и 45 квартир. Подробнее о том, как выглядят жилплощади и где они находятся, — в материале URA.RU.

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Чтобы заехать в квартиру, которую свердловчанин получит после подведения итогов викторины «Опорный край», нужно будет сначала оформить документы. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Если человек выиграл квартиру, то он записывается на оформление приза в центр выдачи подарков, приходит туда и оформляет документы. Затем с этими документами едет к застройщику, тот показывает квартиру, отдает ключи. Все квартиры с чистовой отделкой, можно сразу заезжать», — пояснили в пресс-службе викторины. Подведение итогов викторины пройдет 12 апреля в Екатеринбурге в ККТ «Космос». Вход на церемонию будет по бесплатным билетам, их будут выдавать в день определения победителей в кассе «Космоса» в порядке живой очереди. Также будет трансляция в прямом эфире «Областного телевидения», за ней можно следить и на сайте викторины. Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал» и 45 квартир. Подробнее о том, как выглядят жилплощади и где они находятся, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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