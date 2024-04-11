Губернатор Владимиров, сообщил что беспилотник нештатно приземлился в Ставропольском крае
В Ставропольском крае БПЛА совершил нештатное приземление. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Поселок Приозерный Шпаковского округа. Нештатное приземление российского беспилотного летательного аппарата», —заявил Владимиров. Он также отметил, что посадка обошлась без разрушений и жертв. Информацию губернатор разметил в своем telegram-канале.
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