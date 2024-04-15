Происшествия Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. Скрин 15 апреля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 + Назримад Лутфуллои пытается обжаловать свой приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Жалобу подал 24-летний Назримад Лутфуллои. «Назримад Лутфуллои, фигурант дела о теракте в „Крокусе“, обжаловал свой арест», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Известий». Ранее сообщалось, что Назримад Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до теракта. Его арестовали 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Сотрудники СК РФ уже установили связь Лутфуллои с главным руководителем террористов. Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест Сайт Мосгордсуда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Жалобу подал 24-летний Назримад Лутфуллои. «Назримад Лутфуллои, фигурант дела о теракте в „Крокусе“, обжаловал свой арест», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Известий». Ранее сообщалось, что Назримад Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до теракта. Его арестовали 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Сотрудники СК РФ уже установили связь Лутфуллои с главным руководителем террористов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям