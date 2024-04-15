Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. Скрин

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Назримад Лутфуллои пытается обжаловать свой приговор Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Жалобу подал 24-летний Назримад Лутфуллои.

«Назримад Лутфуллои, фигурант дела о теракте в „Крокусе“, обжаловал свой арест», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Известий».

Ранее сообщалось, что Назримад Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до теракта. Его арестовали 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Сотрудники СК РФ уже установили связь Лутфуллои с главным руководителем террористов.

https://mos-gorsud.ru/rs/basmannyj/services/cases/criminal-materials/details/89e46f10-edca-11ee-97ed-7fc21d0d1e35?uid=77RS0002-02-2024-005787-88&formType=fullForm
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

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Девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Жалобу подал 24-летний Назримад Лутфуллои. «Назримад Лутфуллои, фигурант дела о теракте в „Крокусе“, обжаловал свой арест», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Известий». Ранее сообщалось, что Назримад Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до теракта. Его арестовали 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Сотрудники СК РФ уже установили связь Лутфуллои с главным руководителем террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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