Назримад Лутфуллои пытается обжаловать свой приговор
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Девятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Жалобу подал 24-летний Назримад Лутфуллои.
«Назримад Лутфуллои, фигурант дела о теракте в „Крокусе“, обжаловал свой арест», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Известий».
Ранее сообщалось, что Назримад Лутфуллои работал в Москве на стройке, с которой уволился незадолго до теракта. Его арестовали 29 марта. Он помещен в СИЗО до 22 мая. Сотрудники СК РФ уже установили связь Лутфуллои с главным руководителем террористов.
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
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