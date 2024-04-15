Зеленскому показали аналог российского дрона «Ланцет»

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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский увидел аналог дрона-камикадзе «Ланцет» ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому показали аналог дрона-камикадзе «Ланцет», который производят в России. Об этом сообщает «Политика Страны».

«Это новая модель дрона-камикадзе, который сможет наносить удары на дальность более 100 километров», — передает telegram-канал издания. Отмечается, что его максимальная скорость составляет 180 километров в час.

На борту у дрона установлена разная боевая часть, вес которой составляет до трех килограмм. В нее входит термобарическая, бронебойная с ударным ядром и обломочная части. Также аналог «Ланцета» может подавлять системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автоматически донаводить прицел на необходимую цель.

Ранее у села Соловьево российский дрон «Ланцет» уничтожил американский танк Abrams, который находится в распоряжении ВСУ. Перед нанесением удара беспилотник провел маневр по уклонению от огня противника, пишет телеканал 360.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому показали аналог дрона-камикадзе «Ланцет», который производят в России. Об этом сообщает «Политика Страны». «Это новая модель дрона-камикадзе, который сможет наносить удары на дальность более 100 километров», — передает telegram-канал издания. Отмечается, что его максимальная скорость составляет 180 километров в час. На борту у дрона установлена разная боевая часть, вес которой составляет до трех килограмм. В нее входит термобарическая, бронебойная с ударным ядром и обломочная части. Также аналог «Ланцета» может подавлять системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автоматически донаводить прицел на необходимую цель. Ранее у села Соловьево российский дрон «Ланцет» уничтожил американский танк Abrams, который находится в распоряжении ВСУ. Перед нанесением удара беспилотник провел маневр по уклонению от огня противника, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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