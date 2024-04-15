Зеленскому показали аналог российского дрона «Ланцет»

15 апреля 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Зеленский увидел аналог дрона-камикадзе «Ланцет» ВС РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому показали аналог дрона-камикадзе «Ланцет», который производят в России. Об этом сообщает «Политика Страны». «Это новая модель дрона-камикадзе, который сможет наносить удары на дальность более 100 километров», — передает telegram-канал издания. Отмечается, что его максимальная скорость составляет 180 километров в час. На борту у дрона установлена разная боевая часть, вес которой составляет до трех килограмм. В нее входит термобарическая, бронебойная с ударным ядром и обломочная части. Также аналог «Ланцета» может подавлять системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автоматически донаводить прицел на необходимую цель. Ранее у села Соловьево российский дрон «Ланцет» уничтожил американский танк Abrams, который находится в распоряжении ВСУ. Перед нанесением удара беспилотник провел маневр по уклонению от огня противника, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту Украины Владимиру Зеленскому показали аналог дрона-камикадзе «Ланцет», который производят в России. Об этом сообщает «Политика Страны». «Это новая модель дрона-камикадзе, который сможет наносить удары на дальность более 100 километров», — передает telegram-канал издания. Отмечается, что его максимальная скорость составляет 180 километров в час. На борту у дрона установлена разная боевая часть, вес которой составляет до трех килограмм. В нее входит термобарическая, бронебойная с ударным ядром и обломочная части. Также аналог «Ланцета» может подавлять системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автоматически донаводить прицел на необходимую цель. Ранее у села Соловьево российский дрон «Ланцет» уничтожил американский танк Abrams, который находится в распоряжении ВСУ. Перед нанесением удара беспилотник провел маневр по уклонению от огня противника, пишет телеканал 360.