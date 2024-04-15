Молдавский оппозиционер обвинил правительство в попытке лишить права голоса диаспору в РФ

Шор: в Молдавии пытаются лишить права голоса диаспору в РФ

16 апреля 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

В Молдавии заявили, что РФ не сможет обеспечить безопасное голосование на почте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) планирует лишить права голоса молдавских граждан, проживающих в России. Об этом в соцсетях заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. «Под надуманным предлогом пытаются лишить права голоса огромную диаспору соотечественников, проживающих в России. Якобы Россия не обеспечит безопасное голосование по почте», — написал Шор в своем telegram-канале . Действия правящей партии политик назвал издевательством и явным нарушением избирательных прав граждан Молдовы. Шор утверждает, что подобные действия ПДС направлены на сохранение своей власти за счет лишения возможности выбора граждан. Ранее сообщалось, что участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью в условиях усиления давления Молдовы. Отмечалось, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) планирует лишить права голоса молдавских граждан, проживающих в России. Об этом в соцсетях заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор. «Под надуманным предлогом пытаются лишить права голоса огромную диаспору соотечественников, проживающих в России. Якобы Россия не обеспечит безопасное голосование по почте», — написал Шор в своем telegram-канале. Действия правящей партии политик назвал издевательством и явным нарушением избирательных прав граждан Молдовы. Шор утверждает, что подобные действия ПДС направлены на сохранение своей власти за счет лишения возможности выбора граждан. Ранее сообщалось, что участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью в условиях усиления давления Молдовы. Отмечалось, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан.