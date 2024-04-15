Молдавский оппозиционер обвинил правительство в попытке лишить права голоса диаспору в РФ

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) планирует лишить права голоса молдавских граждан, проживающих в России. Об этом в соцсетях заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
«Под надуманным предлогом пытаются лишить права голоса огромную диаспору соотечественников, проживающих в России. Якобы Россия не обеспечит безопасное голосование по почте», — написал Шор в своем
Действия правящей партии политик назвал издевательством и явным нарушением избирательных прав граждан Молдовы. Шор утверждает, что подобные действия ПДС направлены на сохранение своей власти за счет лишения возможности выбора граждан.
Ранее сообщалось, что участники съезда депутатов, открывающегося в Приднестровье, планируют обратиться к России за помощью в условиях усиления давления Молдовы. Отмечалось, что необходимо учесть постоянное проживание в Приднестровье российских граждан.
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