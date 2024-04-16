Топ-менеджер «дочки» «Росатома» возглавил совет директоров пермского стратегического завода

Главой совета директоров ОАО «СМЗ» стал топ-менеджер «Атомредметзолота» Шеметов

Новый глава совета директоров завода является профессиональным инженером-электриком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председателем совета директоров Соликамского магниевого завода (ОАО «СМЗ», Пермский край) избран Алексей Шеметов. Ранее он занимал пост первого замгендиректора горнорудного дивизиона «Росатома» АО «Атомредметзолото».

«На заседании совета директоров СМЗ его председателем избран Алексей Шеметов. Ранее на собрании акционеров ОАО „СМЗ“ был избран совет директоров предприятия, в состав которого вошли гендиректор АО „Атомредметзолото“ Владимир Верховцев, а также Алексей Шеметов, Виктор Святецкий, Марина Чебаненко, Вероника Выховская, Сергей Завалишин, Алексей Невский, Вера Сорокина и гендиректор ОАО „СМЗ“ Руслан Димухамедов», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что таким образом был завершен процесс документарного оформления включения ОАО «СМЗ» в контур управления горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом». По данным ее сайта, Алексей Шеметов имеет высшее профессиональное образование, в 1997 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Электрические станции». Является профессиональным инженером-электриком.

Магниевый завод в Соликамске — стратегическое российское предприятие, производящее редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем завода стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов, который ранее возглавлял АО «Атомредметзолото».