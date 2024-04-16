Челябинская блогер Карина Мурашкина снялась в сериале про блокаду Ленинграда

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Открытие обновленного Широкореченского мемориала. Екатеринбург, гвоздики, блокада, широкореченский мемориал, цветы
Сериал про блокадницу Таню Савичеву сняли в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда Фото:

Актриса и блогер Карина Мурашкина, родившаяся в Каслях Челябинской области, сыграла в сериале «Осталась одна Таня», снятом по мотивам блокадных дневников школьницы Тани Савичевой. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру»

«В актерский состав также вошли блогеры Саша Новиков, Валерия Трунева, Никита Златоуст, Виталий Сидельников и Карина Мурашкина», — сообщается на сайте. Первый сезон сериала состоит из 36 серий.

Основную часть сюжета занимает история школьницы Тани Савичевой, которая записывала в своем дневнике события блокады Ленинграда. Девочка также описывала смерти членов своей семьи, где в конце списка она написала фразу: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

Сериал «Осталась одна Таня» приурочен к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Он публикуется в соцсети «ВКонтакте» и представлен в формате коротких вертикальных видео.

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Актриса и блогер Карина Мурашкина, родившаяся в Каслях Челябинской области, сыграла в сериале «Осталась одна Таня», снятом по мотивам блокадных дневников школьницы Тани Савичевой. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру» «В актерский состав также вошли блогеры Саша Новиков, Валерия Трунева, Никита Златоуст, Виталий Сидельников и Карина Мурашкина», — сообщается на сайте. Первый сезон сериала состоит из 36 серий. Основную часть сюжета занимает история школьницы Тани Савичевой, которая записывала в своем дневнике события блокады Ленинграда. Девочка также описывала смерти членов своей семьи, где в конце списка она написала фразу: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Сериал «Осталась одна Таня» приурочен к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Он публикуется в соцсети «ВКонтакте» и представлен в формате коротких вертикальных видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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