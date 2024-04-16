Челябинская блогер Карина Мурашкина снялась в сериале про блокаду Ленинграда

16 апреля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Сериал про блокадницу Таню Савичеву сняли в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда Фото: Александр Мамаев © URA.RU Актриса и блогер Карина Мурашкина, родившаяся в Каслях Челябинской области, сыграла в сериале «Осталась одна Таня», снятом по мотивам блокадных дневников школьницы Тани Савичевой. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру» «В актерский состав также вошли блогеры Саша Новиков, Валерия Трунева, Никита Златоуст, Виталий Сидельников и Карина Мурашкина», — сообщается на сайте. Первый сезон сериала состоит из 36 серий. Основную часть сюжета занимает история школьницы Тани Савичевой, которая записывала в своем дневнике события блокады Ленинграда. Девочка также описывала смерти членов своей семьи, где в конце списка она написала фразу: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Сериал «Осталась одна Таня» приурочен к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Он публикуется в соцсети «ВКонтакте» и представлен в формате коротких вертикальных видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актриса и блогер Карина Мурашкина, родившаяся в Каслях Челябинской области, сыграла в сериале «Осталась одна Таня», снятом по мотивам блокадных дневников школьницы Тани Савичевой. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру» «В актерский состав также вошли блогеры Саша Новиков, Валерия Трунева, Никита Златоуст, Виталий Сидельников и Карина Мурашкина», — сообщается на сайте. Первый сезон сериала состоит из 36 серий. Основную часть сюжета занимает история школьницы Тани Савичевой, которая записывала в своем дневнике события блокады Ленинграда. Девочка также описывала смерти членов своей семьи, где в конце списка она написала фразу: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». Сериал «Осталась одна Таня» приурочен к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Он публикуется в соцсети «ВКонтакте» и представлен в формате коротких вертикальных видео.