Жителей ЯНАО предупредили об опасности на трассах

В ЯНАО из-за перегона оленей на летние стойбища возможны ДТП на трассах

17 апреля 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Оленеводы перегоняют стада на летние стойбища Фото: Илья Московец © URA.RU В Приуральском районе ЯНАО из-за перехода оленей не летние пастбища возможен выход животных на трассы Салехард — Аксарка и Салехард — Надым. Власти района просят жителей быть осторожными из-за риска ДТП. «Уважаемые водители транспортных средств! В связи с периодом каслания оленеводов на летние пастбища, возможен выход оленей, либо переход оленей через автодороги Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщили власти района в telegram-канале. Жителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим во избежание аварий. Новые вездеходы для нужд ямальских кочевников поступили в ЯНАО в конце 2023 года. Всего 20 единиц техники. Машины задействуют для доставки оленеводов в стойбища, в проведении поисково-спасательных операций на территории районов, для выездов в места традиционного проживания кочевого населения для вакцинации и биркования оленей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Приуральском районе ЯНАО из-за перехода оленей не летние пастбища возможен выход животных на трассы Салехард — Аксарка и Салехард — Надым. Власти района просят жителей быть осторожными из-за риска ДТП. «Уважаемые водители транспортных средств! В связи с периодом каслания оленеводов на летние пастбища, возможен выход оленей, либо переход оленей через автодороги Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщили власти района в telegram-канале. Жителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим во избежание аварий. Новые вездеходы для нужд ямальских кочевников поступили в ЯНАО в конце 2023 года. Всего 20 единиц техники. Машины задействуют для доставки оленеводов в стойбища, в проведении поисково-спасательных операций на территории районов, для выездов в места традиционного проживания кочевого населения для вакцинации и биркования оленей.