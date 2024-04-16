16 апреля 2024

Жителей ЯНАО предупредили об опасности на трассах

В ЯНАО из-за перегона оленей на летние стойбища возможны ДТП на трассах
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард , день оленевода, ямал, северные олени
Оленеводы перегоняют стада на летние стойбища Фото:

В Приуральском районе ЯНАО из-за перехода оленей не летние пастбища возможен выход животных на трассы Салехард — Аксарка и Салехард — Надым. Власти района просят жителей быть осторожными из-за риска ДТП.

«Уважаемые водители транспортных средств! В связи с периодом каслания оленеводов на летние пастбища, возможен выход оленей, либо переход оленей через автодороги Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщили власти района в telegram-канале. Жителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим во избежание аварий.

Новые вездеходы для нужд ямальских кочевников поступили в ЯНАО в конце 2023 года. Всего 20 единиц техники. Машины задействуют для доставки оленеводов в стойбища, в проведении поисково-спасательных операций на территории районов, для выездов в места традиционного проживания кочевого населения для вакцинации и биркования оленей.

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В Приуральском районе ЯНАО из-за перехода оленей не летние пастбища возможен выход животных на трассы Салехард — Аксарка и Салехард — Надым. Власти района просят жителей быть осторожными из-за риска ДТП. «Уважаемые водители транспортных средств! В связи с периодом каслания оленеводов на летние пастбища, возможен выход оленей, либо переход оленей через автодороги Салехард — Аксарка и Салехард — Надым», — сообщили власти района в telegram-канале. Жителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим во избежание аварий. Новые вездеходы для нужд ямальских кочевников поступили в ЯНАО в конце 2023 года. Всего 20 единиц техники. Машины задействуют для доставки оленеводов в стойбища, в проведении поисково-спасательных операций на территории районов, для выездов в места традиционного проживания кочевого населения для вакцинации и биркования оленей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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