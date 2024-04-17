Директор «Трактора» Иван Савин назван лучшим спортивным менеджером в стране

18 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Иван Савин с игроком «Каролина Харрикейнз» Евгением Кузнецовым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Названы победители самой престижной премии Sport Business Awards за успехи и достижения в области спортивного бизнеса. В номинации «Менеджер года» победителем признан гендиректор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин, сообщили в оргкомитете премии. «Вечером 17 апреля в Москве были объявлены победители VII чемпионата России по спортивному бизнесу (лауреаты премии СБК), организованного при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России. Лучшим спортивным менеджером по итогам 2023 и начала 2024 года признан генеральный директор челябинского клуба „Трактор“ Иван Савин», — уточнили в оргкомитете. Премия вручалась в седьмой раз. В этом году оргкомитет получил рекордное количество заявок — 841. Победителей определяло жюри, в состав которого входило 250 человек. Лауреатами премии в различных номинациях стали: компания FONBET, ледовый дворец «Кузбасс», МФК «Олимпийский», Республика Татарстан (номинация «Спортивный регион года»), медиапроект «Скользкий лед», дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге, Игры будущего («Событие года») и другие. В номинации «Менеджер года» у Савина было 12 соперников. Среди них президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров, генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев, управляющий директор и главный редактор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Названы победители самой престижной премии Sport Business Awards за успехи и достижения в области спортивного бизнеса. В номинации «Менеджер года» победителем признан гендиректор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин, сообщили в оргкомитете премии. «Вечером 17 апреля в Москве были объявлены победители VII чемпионата России по спортивному бизнесу (лауреаты премии СБК), организованного при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России. Лучшим спортивным менеджером по итогам 2023 и начала 2024 года признан генеральный директор челябинского клуба „Трактор“ Иван Савин», — уточнили в оргкомитете. Премия вручалась в седьмой раз. В этом году оргкомитет получил рекордное количество заявок — 841. Победителей определяло жюри, в состав которого входило 250 человек. Лауреатами премии в различных номинациях стали: компания FONBET, ледовый дворец «Кузбасс», МФК «Олимпийский», Республика Татарстан (номинация «Спортивный регион года»), медиапроект «Скользкий лед», дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге, Игры будущего («Событие года») и другие. В номинации «Менеджер года» у Савина было 12 соперников. Среди них президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров, генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев, управляющий директор и главный редактор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко и другие.