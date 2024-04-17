17 апреля 2024

Директор «Трактора» Иван Савин назван лучшим спортивным менеджером в стране

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Мастер-класс Евгения Кузнецова для челябинских школьников на новой дворовой хоккейной коробке. Челябинск, савин иван
Иван Савин с игроком «Каролина Харрикейнз» Евгением Кузнецовым Фото:

Названы победители самой престижной премии Sport Business Awards за успехи и достижения в области спортивного бизнеса. В номинации «Менеджер года» победителем признан гендиректор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин, сообщили в оргкомитете премии.

«Вечером 17 апреля в Москве были объявлены победители VII чемпионата России по спортивному бизнесу (лауреаты премии СБК), организованного при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России. Лучшим спортивным менеджером по итогам 2023 и начала 2024 года признан генеральный директор челябинского клуба „Трактор“ Иван Савин», — уточнили в оргкомитете.

Премия вручалась в седьмой раз. В этом году оргкомитет получил рекордное количество заявок — 841. Победителей определяло жюри, в состав которого входило 250 человек.

Лауреатами премии в различных номинациях стали: компания FONBET, ледовый дворец «Кузбасс», МФК «Олимпийский», Республика Татарстан (номинация «Спортивный регион года»), медиапроект «Скользкий лед», дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге, Игры будущего («Событие года») и другие.

В номинации «Менеджер года» у Савина было 12 соперников. Среди них президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров, генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев, управляющий директор и главный редактор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко и другие.

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Названы победители самой престижной премии Sport Business Awards за успехи и достижения в области спортивного бизнеса. В номинации «Менеджер года» победителем признан гендиректор челябинского хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин, сообщили в оргкомитете премии. «Вечером 17 апреля в Москве были объявлены победители VII чемпионата России по спортивному бизнесу (лауреаты премии СБК), организованного при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России. Лучшим спортивным менеджером по итогам 2023 и начала 2024 года признан генеральный директор челябинского клуба „Трактор“ Иван Савин», — уточнили в оргкомитете. Премия вручалась в седьмой раз. В этом году оргкомитет получил рекордное количество заявок — 841. Победителей определяло жюри, в состав которого входило 250 человек. Лауреатами премии в различных номинациях стали: компания FONBET, ледовый дворец «Кузбасс», МФК «Олимпийский», Республика Татарстан (номинация «Спортивный регион года»), медиапроект «Скользкий лед», дворец игровых видов спорта в Екатеринбурге, Игры будущего («Событие года») и другие. В номинации «Менеджер года» у Савина было 12 соперников. Среди них президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров, генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев, управляющий директор и главный редактор «Советского спорта» Евгений Слюсаренко и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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