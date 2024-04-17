В Челябинской области снижается число владельцев оружия

18 апреля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Сдать оружие можно с прибылью, а владеть им становится все более обременительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ежегодно снижается число владельцев оружия. Об этом заявил 18 апреля журналистам замначальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Артем Шмидт. «Сейчас в регионе примерно 58 тысяч человек владеют более 100 тысячами единиц различного оружия. Дело в том, что многие охотники располагают несколькими стволами для различных видов дичи. При этом ежегодно выдается примерно 500 лицензий на покупку оружия и чуть больше человек выбывает из списков владельцев», — сообщил Шмидт, выступая в пресс-центре «Гранада Пресс». По его словам, это связано с тем, что времени и ресурсов для любимого хобби остается все меньше. При этом законодатели продолжают ужесточать требования к обладателям «стволов» и потенциальным покупателям. Требования пройти обучение, сдать экзамены, прохождение проверок и расходы отсекают праздных претендентов. Еще одной тенденцией стало сокращение практически до единичных экземпляров газовых пистолетов на руках у южноуральцев — их вытеснило травматическое оружие. На 2024 год в бюджете запланировано 1,3 млн рублей на выплату вознаграждения сдающим оружие и взрывчатые вещества. Речь идет как о случайно обнаруженных «стволах», так и, например, об оружии с истекшим сроком разрешения — в этом случае владельцы освобождаются от уголовной ответственности. Сдача идет достаточно активно: в прошлом году прошлось просить у правительства области дополнительно к этой сумме еще 300 тысяч рублей. Главной находкой 2023 года стали три гранаты, 75 взрывателей и детонаторов. Обнаруживший их в подвале «заброшки» челябинец получил 159 тысяч рублей. В сельской местности обычно находят и сдают охотничьи ружья и карабина, утопленные на водоемах или потерянные в лесу. В городах обычные находки — различного вида «травматы». Военные образцы, которые регулярно «всплывали» с 1990-х годов, сейчас стали редкими. Между тем, именно они самые прибыльные для сдающих: за пулемет можно получить порядка 10 тысяч рублей, ПТРК стоит 35 тысяч, автоматы и винтовки — до 8 тысяч рублей. Для сравнения: за газовый пистолет выплатят 2 тысячи руюлдей, а патроны принимают поштучно от 2 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области ежегодно снижается число владельцев оружия. Об этом заявил 18 апреля журналистам замначальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Артем Шмидт. «Сейчас в регионе примерно 58 тысяч человек владеют более 100 тысячами единиц различного оружия. Дело в том, что многие охотники располагают несколькими стволами для различных видов дичи. При этом ежегодно выдается примерно 500 лицензий на покупку оружия и чуть больше человек выбывает из списков владельцев», — сообщил Шмидт, выступая в пресс-центре «Гранада Пресс». По его словам, это связано с тем, что времени и ресурсов для любимого хобби остается все меньше. При этом законодатели продолжают ужесточать требования к обладателям «стволов» и потенциальным покупателям. Требования пройти обучение, сдать экзамены, прохождение проверок и расходы отсекают праздных претендентов. Еще одной тенденцией стало сокращение практически до единичных экземпляров газовых пистолетов на руках у южноуральцев — их вытеснило травматическое оружие. На 2024 год в бюджете запланировано 1,3 млн рублей на выплату вознаграждения сдающим оружие и взрывчатые вещества. Речь идет как о случайно обнаруженных «стволах», так и, например, об оружии с истекшим сроком разрешения — в этом случае владельцы освобождаются от уголовной ответственности. Сдача идет достаточно активно: в прошлом году прошлось просить у правительства области дополнительно к этой сумме еще 300 тысяч рублей. Главной находкой 2023 года стали три гранаты, 75 взрывателей и детонаторов. Обнаруживший их в подвале «заброшки» челябинец получил 159 тысяч рублей. В сельской местности обычно находят и сдают охотничьи ружья и карабина, утопленные на водоемах или потерянные в лесу. В городах обычные находки — различного вида «травматы». Военные образцы, которые регулярно «всплывали» с 1990-х годов, сейчас стали редкими. Между тем, именно они самые прибыльные для сдающих: за пулемет можно получить порядка 10 тысяч рублей, ПТРК стоит 35 тысяч, автоматы и винтовки — до 8 тысяч рублей. Для сравнения: за газовый пистолет выплатят 2 тысячи руюлдей, а патроны принимают поштучно от 2 рублей.