Власти РФ создают «мультисканер» для борьбы с вредоносным ПО

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Конференция по анализу данных и технологиям ии (искусственного интеллекта). Data Fusion. Эпоха больших данных., Шойтов Александр
Замминистра Минцифры Александр Шойтов рассказал, когда в России появится государственный антивирус Фото:

В России в 2024 году начнет тестироваться система «мультисканер», способная распознать вредоносное программное обеспечение на присланных пользователями файлах. Об этом 18 апреля в ходе ключевой дискуссии по развитию нацпроекта «Экономика данных» рассказал замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов.

«Вторая инициатива [Минцифры в рамках запуска нацпроекта „Экономика данных“] — единый сервис для граждан, куда они могут направить файл на оценку, получив ответ — заражен он вирусом или не заражен. Это ключевая история, которая начнет применяться в „электронном правительстве“ в 2024 году», — заявил Шойтов. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Замминистра цифрового развития пояснил, что российская система создается в противовес американскому антивирусу «Total», который предлагает присылать зараженные или подозрительные файлы на проверку. Тем самым, разработчики из США не только получают возможность анализировать новые вирусные угрозы, но и получают большое количество файлов с пользовательской информацией.

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В России в 2024 году начнет тестироваться система «мультисканер», способная распознать вредоносное программное обеспечение на присланных пользователями файлах. Об этом 18 апреля в ходе ключевой дискуссии по развитию нацпроекта «Экономика данных» рассказал замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов. «Вторая инициатива [Минцифры в рамках запуска нацпроекта „Экономика данных“] — единый сервис для граждан, куда они могут направить файл на оценку, получив ответ — заражен он вирусом или не заражен. Это ключевая история, которая начнет применяться в „электронном правительстве“ в 2024 году», — заявил Шойтов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Замминистра цифрового развития пояснил, что российская система создается в противовес американскому антивирусу «Total», который предлагает присылать зараженные или подозрительные файлы на проверку. Тем самым, разработчики из США не только получают возможность анализировать новые вирусные угрозы, но и получают большое количество файлов с пользовательской информацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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