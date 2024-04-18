Власти РФ создают «мультисканер» для борьбы с вредоносным ПО

18 апреля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Замминистра Минцифры Александр Шойтов рассказал, когда в России появится государственный антивирус Фото: Роман Наумов © URA.RU В России в 2024 году начнет тестироваться система «мультисканер», способная распознать вредоносное программное обеспечение на присланных пользователями файлах. Об этом 18 апреля в ходе ключевой дискуссии по развитию нацпроекта «Экономика данных» рассказал замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов. «Вторая инициатива [Минцифры в рамках запуска нацпроекта „Экономика данных“] — единый сервис для граждан, куда они могут направить файл на оценку, получив ответ — заражен он вирусом или не заражен. Это ключевая история, которая начнет применяться в „электронном правительстве“ в 2024 году», — заявил Шойтов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Замминистра цифрового развития пояснил, что российская система создается в противовес американскому антивирусу «Total», который предлагает присылать зараженные или подозрительные файлы на проверку. Тем самым, разработчики из США не только получают возможность анализировать новые вирусные угрозы, но и получают большое количество файлов с пользовательской информацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в 2024 году начнет тестироваться система «мультисканер», способная распознать вредоносное программное обеспечение на присланных пользователями файлах. Об этом 18 апреля в ходе ключевой дискуссии по развитию нацпроекта «Экономика данных» рассказал замминистра цифрового развития РФ Александр Шойтов. «Вторая инициатива [Минцифры в рамках запуска нацпроекта „Экономика данных“] — единый сервис для граждан, куда они могут направить файл на оценку, получив ответ — заражен он вирусом или не заражен. Это ключевая история, которая начнет применяться в „электронном правительстве“ в 2024 году», — заявил Шойтов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Замминистра цифрового развития пояснил, что российская система создается в противовес американскому антивирусу «Total», который предлагает присылать зараженные или подозрительные файлы на проверку. Тем самым, разработчики из США не только получают возможность анализировать новые вирусные угрозы, но и получают большое количество файлов с пользовательской информацией.