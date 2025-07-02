LEGO намеревается вернуться в Россию

Датская компания Lego, ранее ушедшая с российского рынка, подала минимум четыре заявки в Роспатент, чтобы зарегистрировать свои товарные знаки. Отмечается, что заявки поступили в июне 2025 года, свидетельствуют данные из электронной базы ведомства.
«В качестве заявителя указан „Лего Холдинг“. Компания хочет зарегистрировать в России образовательный проект. В перечень товаров, которые планируется производить и продавать в стране в случае регистрации товарных знаков, также включены игрушки, конструкторы, книги, настольные игры и другая продукция», — передает информацию из базы РИА «Новости».
Так, в перечень товаров, на которые распространяется регистрация, входят игрушки, конструкторы, книги, настольные игры и другие изделия. Их производство и реализация возможны в РФ только после одобрения заявок.
Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина в беседе с РИА «Новости» отметила, что поданные заявки, вероятно, призваны обеспечить правовую защиту обновленного фирменного стиля Lego. Отмечается, что законодательство России не предусматривает ограничений на регистрацию товарных знаков для компаний, прекративших деятельность на рынке, — в данном случае вероятность подобного оценивается на уровне выше среднего.
Компания Lego прекратила свою деятельность в РФ летом 2022 года. Так, в начале июня из-за перебоев с поставками на время приостановили работу ряда официальных магазинов бренда, а в июле был расторгнут договор о сотрудничестве с российским дистрибьютором конструкторов, компанией «Мир кубиков». В тот же месяц Минпромторг внесло Lego в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.
В 2025 году Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратилась к правительству РФ с предложением ввести обязательство для иностранных брендов, возвращающихся на рынок страны, возмещать убытки потребителей. По данным организации, при выходе с рынка ряд компаний нарушил права российских граждан — в частности, ограничивал работу устройств и создавал препятствия для их ремонта.
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