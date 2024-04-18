В Екатеринбурге ребенок упал с заброшенного моста и сломал позвоночник

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 11-летний мальчик упал с заброшенного моста и сломал позвоночник. Об этом рассказала мать ребенка.
«В Железнодорожном районе Екатеринбурга 11-летний мальчик сорвался с заброшенного моста… У него компрессионный перелом позвоночника», — передает слова матери E1.ru.
Мост проходит через обрыв с улицы Кимовской, 4 на Некрасова, 2, сказано в тексте. Отмечается, что рядом с ним находится школа №208 и детские сады. «Этот мост — жуткое место, он так и манит мальчишек, которые идут из школы домой, а она находится буквально в ста метрах», — делятся местные жители.
Похожая ситуация была в 2023 году. Тогда 11-летний ребенок упал в овраг, гуляя по заброшенной строительной площадке. Он повредил ногу и не смог выбраться самостоятельно.
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