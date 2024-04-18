18 апреля 2024

В Екатеринбурге ребенок упал с заброшенного моста и сломал позвоночник

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Афонькино, паводок. Афонькино , знак стоп, движение запрещено, перекрытый мост
Раньше по мосту ездили машины (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 11-летний мальчик упал с заброшенного моста и сломал позвоночник. Об этом рассказала мать ребенка.

«В Железнодорожном районе Екатеринбурга 11-летний мальчик сорвался с заброшенного моста… У него компрессионный перелом позвоночника», — передает слова матери E1.ru.

Мост проходит через обрыв с улицы Кимовской, 4 на Некрасова, 2, сказано в тексте. Отмечается, что рядом с ним находится школа №208 и детские сады. «Этот мост — жуткое место, он так и манит мальчишек, которые идут из школы домой, а она находится буквально в ста метрах», — делятся местные жители.

Похожая ситуация была в 2023 году. Тогда 11-летний ребенок упал в овраг, гуляя по заброшенной строительной площадке. Он повредил ногу и не смог выбраться самостоятельно.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга 11-летний мальчик упал с заброшенного моста и сломал позвоночник. Об этом рассказала мать ребенка. «В Железнодорожном районе Екатеринбурга 11-летний мальчик сорвался с заброшенного моста… У него компрессионный перелом позвоночника», — передает слова матери E1.ru. Мост проходит через обрыв с улицы Кимовской, 4 на Некрасова, 2, сказано в тексте. Отмечается, что рядом с ним находится школа №208 и детские сады. «Этот мост — жуткое место, он так и манит мальчишек, которые идут из школы домой, а она находится буквально в ста метрах», — делятся местные жители. Похожая ситуация была в 2023 году. Тогда 11-летний ребенок упал в овраг, гуляя по заброшенной строительной площадке. Он повредил ногу и не смог выбраться самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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