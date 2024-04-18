В Челябинской области зарплата на вакансиях для подработки выросла за год в два раза

HeadHunter: челябинцам на подработке за год стали платить в два раза больше

19 апреля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Подработать чаще всего предлагают курьером и продавцом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинской области за год зарплата сотрудников, занятых на условиях частичной занятости, выросла в два раза. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, по итогам первого квартала год к году медианный показатель достиг 69,6 тысячи рублей. «Медианная зарплата в вакансиях с частичной занятостью в регионе в первом квартале составила 69,6 тысячи рублей. Это в два раза больше, чем в первом квартале 2023 года», — уточнили в офисе сервиса. Треть всех вакансий на подработке приходится на занятость курьером и продавцом. Причем первые зарабатывают в среднем 105,1 тысячи рублей, вторые — 35,6 тысячи. Третья по популярности позиция — водителя с медианным заработком в 123 тысячи рублей. Также в списке есть педагоги (четвертое место с зарплатой в 55 тысяч рублей), операторы кол-центров и мерчандайзеры (по 60 тысяч), упаковщики (75 тысяч рублей), разнорабочие (90,9 тысячи) и некоторые другие. «Количество вакансий с подработкой традиционно растет к началу теплого сезона. Подработка является хорошей возможностью для молодых соискателей, которые только начинают трудовую деятельность. Такой формат работы поможет, как приобрести необходимый опыт, так и в целом проверить свои силы. В УрФО работодатели стали чаще рассматривать в качестве временных сотрудников соискателей с 14 лет. Количество таких вакансий увеличилось на 50%», — отметила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Эксперты HeadHunter проанализировали рынок труда и выявили, что число вакансий с подработкой в Челябинской области выросло почти в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. В ближайшие три месяца планируют искать подработку 40% опрошенных челябинцев. В четвертом квартале 2023 года так отвечало 45% респондентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за год зарплата сотрудников, занятых на условиях частичной занятости, выросла в два раза. По данным пресс-службы сервиса HeadHunter, по итогам первого квартала год к году медианный показатель достиг 69,6 тысячи рублей. «Медианная зарплата в вакансиях с частичной занятостью в регионе в первом квартале составила 69,6 тысячи рублей. Это в два раза больше, чем в первом квартале 2023 года», — уточнили в офисе сервиса. Треть всех вакансий на подработке приходится на занятость курьером и продавцом. Причем первые зарабатывают в среднем 105,1 тысячи рублей, вторые — 35,6 тысячи. Третья по популярности позиция — водителя с медианным заработком в 123 тысячи рублей. Также в списке есть педагоги (четвертое место с зарплатой в 55 тысяч рублей), операторы кол-центров и мерчандайзеры (по 60 тысяч), упаковщики (75 тысяч рублей), разнорабочие (90,9 тысячи) и некоторые другие. «Количество вакансий с подработкой традиционно растет к началу теплого сезона. Подработка является хорошей возможностью для молодых соискателей, которые только начинают трудовую деятельность. Такой формат работы поможет, как приобрести необходимый опыт, так и в целом проверить свои силы. В УрФО работодатели стали чаще рассматривать в качестве временных сотрудников соискателей с 14 лет. Количество таких вакансий увеличилось на 50%», — отметила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Эксперты HeadHunter проанализировали рынок труда и выявили, что число вакансий с подработкой в Челябинской области выросло почти в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. В ближайшие три месяца планируют искать подработку 40% опрошенных челябинцев. В четвертом квартале 2023 года так отвечало 45% респондентов.