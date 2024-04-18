18 апреля 2024

На свердловской трассе в ДТП с «Жигули» погиб 16-летний подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники аварии не были пристегнуты
Участники аварии не были пристегнуты Фото:

На трассе Белоярский — Асбест (Свердловская область) утром 19 апреля 20-летний водитель «Жигули» без прав на высокой скорости перевернулся в кювет. В аварии погиб 16-летний пассажир, а также пострадал сам водитель и еще один пассажир. Все не были пристегнуты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель ВАЗ 2106 выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия скончался 16-летний пассажир. Водитель автомобиля и еще один пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все участники аварии не использовали ремни безопасности», — следует из сообщения.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отечественную легковушку доставили на спецстоянку.

Фото:

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На трассе Белоярский — Асбест (Свердловская область) утром 19 апреля 20-летний водитель «Жигули» без прав на высокой скорости перевернулся в кювет. В аварии погиб 16-летний пассажир, а также пострадал сам водитель и еще один пассажир. Все не были пристегнуты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель ВАЗ 2106 выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия скончался 16-летний пассажир. Водитель автомобиля и еще один пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все участники аварии не использовали ремни безопасности», — следует из сообщения. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отечественную легковушку доставили на спецстоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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