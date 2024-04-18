На свердловской трассе в ДТП с «Жигули» погиб 16-летний подросток. Фото

19 апреля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Участники аварии не были пристегнуты Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» На трассе Белоярский — Асбест (Свердловская область) утром 19 апреля 20-летний водитель «Жигули» без прав на высокой скорости перевернулся в кювет. В аварии погиб 16-летний пассажир, а также пострадал сам водитель и еще один пассажир. Все не были пристегнуты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель ВАЗ 2106 выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия скончался 16-летний пассажир. Водитель автомобиля и еще один пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все участники аварии не использовали ремни безопасности», — следует из сообщения. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отечественную легковушку доставили на спецстоянку. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Белоярский — Асбест (Свердловская область) утром 19 апреля 20-летний водитель «Жигули» без прав на высокой скорости перевернулся в кювет. В аварии погиб 16-летний пассажир, а также пострадал сам водитель и еще один пассажир. Все не были пристегнуты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель ВАЗ 2106 выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия скончался 16-летний пассажир. Водитель автомобиля и еще один пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все участники аварии не использовали ремни безопасности», — следует из сообщения. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отечественную легковушку доставили на спецстоянку.