На трассе Белоярский — Асбест (Свердловская область) утром 19 апреля 20-летний водитель «Жигули» без прав на высокой скорости перевернулся в кювет. В аварии погиб 16-летний пассажир, а также пострадал сам водитель и еще один пассажир. Все не были пристегнуты. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«Водитель ВАЗ 2106 выбрал небезопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На месте происшествия скончался 16-летний пассажир. Водитель автомобиля и еще один пассажир госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все участники аварии не использовали ремни безопасности», — следует из сообщения.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отечественную легковушку доставили на спецстоянку.
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