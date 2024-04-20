В России сбиты воздушные шары из Украины: как их используют и в каких регионах уничтожали

В Подмосковье сбит воздушный шар с Украины

21 апреля 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Украина пыталась совершить теракт в Курской области при помощи воздушного шара Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Московской и Тульской областями уничтожены два украинских малоразмерных воздушных шара. Об этом сообщили в Минобороны РФ. О том, как их используют для атак и в каких регионах РФ их сбивали — в материале URA.RU. Шары над Московской и Тульской областями Минобороны РФ сообщило, что удалось пресечь атаку украинских малоразмерных воздушных шара в двух регионах. Средства ПВО обнаружили и уничтожили их над территориями Московской и Тульской областей. «Около 19.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Что такое шары-террористы и как их используют для атак Шары-террористы оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом и взрывным устройством. Внешне конструкция напоминает метеозонд. Этот фактор помогает избежать артиллерии и средств ПВО. Важным составляющим шаров является координаты, которые вшиты в контроллеры. Подобные воздушные шары применяют в целях терроризирования мирных жителей, в частности, для сбрасывания снарядов на населенные пункты, передает telegram-канал. По словам экс-военного метеоролога, подполковника запаса Александра Ильина, метеорологические шары могут быть разных размеров и раздуваться до двух метров. «Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада. С территории Украины все потоки были направлены в центр европейской территории России», — заявил Александр Ильин в беседе с URA.RU. Он отметил, что метеозонды ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. При этом он сделал акцент на то, что постоянно воздушные шары применяться не могут. Только в тех случаях, когда ветер дует в нужном направлении Куда на территории РФ долетали шары-террористы Украина пыталась совершить теракт в Курской области при помощи воздушного шара 16 апреля. Тогда Минобороны РФ заявило, что шар-террорист сбит средствами ПВО. «Киевский режим около 8:15 пытался совершить теракт в Курской области с применением малоразмерного воздушного шара», — говорится в заявлении ведомства. Впервые сообщение о том, что ВС РФ уничтожили украинский воздушный шар-террорист, замаскированный под метеозонд, появилось 27 марта. Тогда telegram-канал Mash заявил, что шары стали использовать их для бесшумного поражения мирных жителей. Однако территория, которой был сбит объект, указано не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Московской и Тульской областями уничтожены два украинских малоразмерных воздушных шара. Об этом сообщили в Минобороны РФ. О том, как их используют для атак и в каких регионах РФ их сбивали — в материале URA.RU. Минобороны РФ сообщило, что удалось пресечь атаку украинских малоразмерных воздушных шара в двух регионах. Средства ПВО обнаружили и уничтожили их над территориями Московской и Тульской областей. «Около 19.00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Шары-террористы оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом и взрывным устройством. Внешне конструкция напоминает метеозонд. Этот фактор помогает избежать артиллерии и средств ПВО. Важным составляющим шаров является координаты, которые вшиты в контроллеры. Подобные воздушные шары применяют в целях терроризирования мирных жителей, в частности, для сбрасывания снарядов на населенные пункты, передает telegram-канал. По словам экс-военного метеоролога, подполковника запаса Александра Ильина, метеорологические шары могут быть разных размеров и раздуваться до двух метров. «Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада. С территории Украины все потоки были направлены в центр европейской территории России», — заявил Александр Ильин в беседе с URA.RU. Он отметил, что метеозонды ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. При этом он сделал акцент на то, что постоянно воздушные шары применяться не могут. Только в тех случаях, когда ветер дует в нужном направлении Украина пыталась совершить теракт в Курской области при помощи воздушного шара 16 апреля. Тогда Минобороны РФ заявило, что шар-террорист сбит средствами ПВО. «Киевский режим около 8:15 пытался совершить теракт в Курской области с применением малоразмерного воздушного шара», — говорится в заявлении ведомства. Впервые сообщение о том, что ВС РФ уничтожили украинский воздушный шар-террорист, замаскированный под метеозонд, появилось 27 марта. Тогда telegram-канал Mash заявил, что шары стали использовать их для бесшумного поражения мирных жителей. Однако территория, которой был сбит объект, указано не было.