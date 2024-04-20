ПВО РФ сбила воздушный шар Украины над Московской областью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
Система ПВО не дала ВСУ нанести урон российским регионам воздушными шарами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Московской и Тульской областями уничтожены два украинских малоразмерных воздушных шара. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что воздушные цели были сбиты над Московской и Тульской областями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Московской и Тульской областями уничтожены два украинских малоразмерных воздушных шара. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что воздушные цели были сбиты над Московской и Тульской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...