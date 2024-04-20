Происшествия ПВО РФ сбила воздушный шар Украины над Московской областью 20 апреля 2024 в 22:19 Размер текста - 17 + Система ПВО не дала ВСУ нанести урон российским регионам воздушными шарами Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Московской и Тульской областями уничтожены два украинских малоразмерных воздушных шара. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что воздушные цели были сбиты над Московской и Тульской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Над Московской и Тульской областями уничтожены два украинских малоразмерных воздушных шара. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что воздушные цели были сбиты над Московской и Тульской областями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям