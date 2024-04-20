ПВО РФ сбила воздушный шар Украины над Московской областью

Система ПВО не дала ВСУ нанести урон российским регионам воздушными шарами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Московской и Тульской областями уничтожены два украинских малоразмерных воздушных шара. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров», — сообщили в
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