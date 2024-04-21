ВС РФ освободили село Богдановка в ДНР

ВС РФ освободили село Богдановка
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Минобороны освободили село Богдановка в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка», — передает МО РФ. В Минобороны заявили, что действия в селе улучшили положение ВС РФ и нанесли поражение живой силе и технике.

Ранее российские военные освободили поселок Новомихайловка на Южно-Донецком направлении. Населенный пункт открывал фланг Угледарской группировки ВСУ.

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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка», — передает МО РФ. В Минобороны заявили, что действия в селе улучшили положение ВС РФ и нанесли поражение живой силе и технике. Ранее российские военные освободили поселок Новомихайловка на Южно-Донецком направлении. Населенный пункт открывал фланг Угледарской группировки ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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