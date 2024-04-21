ВС РФ освободили село Богдановка в ДНР

ВС РФ освободили село Богдановка

21 апреля 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Минобороны освободили село Богдановка в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка», — передает МО РФ. В Минобороны заявили, что действия в селе улучшили положение ВС РФ и нанесли поражение живой силе и технике. Ранее российские военные освободили поселок Новомихайловка на Южно-Донецком направлении. Населенный пункт открывал фланг Угледарской группировки ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Подразделения „Южной“ группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка», — передает МО РФ. В Минобороны заявили, что действия в селе улучшили положение ВС РФ и нанесли поражение живой силе и технике. Ранее российские военные освободили поселок Новомихайловка на Южно-Донецком направлении. Населенный пункт открывал фланг Угледарской группировки ВСУ.