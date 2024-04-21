ВС РФ освободили село Богдановка в ДНР

Минобороны освободили село Богдановка в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка», — передает МО РФ. В Минобороны заявили, что действия в селе улучшили положение ВС РФ и нанесли поражение живой силе и технике.
Ранее российские военные освободили поселок Новомихайловка на Южно-Донецком направлении. Населенный пункт открывал фланг Угледарской группировки ВСУ.
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