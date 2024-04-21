Киркоров и Басков спели на съезде молдавской оппозиции в Москве

На съезде молдавской оппозиции в Москве выступили певцы Филипп Киркоров и Николай Басков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
«Съезд сопровождала концертная программа», — передает ТАСС. Филипп Киркоров и Николай басков исполнили свои песни. Также было объявлено о формировании нового политического объединения под названием «Победа». Блок будет готовиться к выборам президента в стране, а также к референдуму по вступлению Молдавии в Евросоюз.
Филипп Киркоров, которому ранее был запрещен въезд в Молдову, поприветствовал делегатов съезда. Он исполнил песню «Дива», в которой звучат слова: «Вива Виктория». На молдавском языке «Виктория» значит «победа».
Ранее сообщалось, что Филиппу Киркорову был запрещен въезд в Литву. Европейский суд по правам человека отклонил его иск о пересмотре запрета.
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