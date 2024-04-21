Киркоров и Басков спели на съезде молдавской оппозиции в Москве

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров и Николай Басков выступили на Съезде оппозиции Молдавии Фото:

На съезде молдавской оппозиции в Москве выступили певцы Филипп Киркоров и Николай Басков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Съезд сопровождала концертная программа», — передает ТАСС. Филипп Киркоров и Николай басков исполнили свои песни. Также было объявлено о формировании нового политического объединения под названием «Победа». Блок будет готовиться к выборам президента в стране, а также к референдуму по вступлению Молдавии в Евросоюз.

Филипп Киркоров, которому ранее был запрещен въезд в Молдову, поприветствовал делегатов съезда. Он исполнил песню «Дива», в которой звучат слова: «Вива Виктория». На молдавском языке «Виктория» значит «победа».

Ранее сообщалось, что Филиппу Киркорову был запрещен въезд в Литву. Европейский суд по правам человека отклонил его иск о пересмотре запрета.

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На съезде молдавской оппозиции в Москве выступили певцы Филипп Киркоров и Николай Басков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. «Съезд сопровождала концертная программа», — передает ТАСС. Филипп Киркоров и Николай басков исполнили свои песни. Также было объявлено о формировании нового политического объединения под названием «Победа». Блок будет готовиться к выборам президента в стране, а также к референдуму по вступлению Молдавии в Евросоюз. Филипп Киркоров, которому ранее был запрещен въезд в Молдову, поприветствовал делегатов съезда. Он исполнил песню «Дива», в которой звучат слова: «Вива Виктория». На молдавском языке «Виктория» значит «победа». Ранее сообщалось, что Филиппу Киркорову был запрещен въезд в Литву. Европейский суд по правам человека отклонил его иск о пересмотре запрета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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