ЕСПЧ признал законным запрет Киркорову ездить в Литву

18 апреля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

ЕСПЧ отклонил иск Филиппа Киркорова Фото: wikipedia.org Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность решения о запрете российскому артисту Филиппу Киркорову посещать Литву. Об этом сообщили в суде. «ЕСПЧ отклонил иск Киркорова о запрете на въезд в Литву», — говорится в постановлении суда. Там добавили, что в ходе рассмотрения жалобы певца Страсбургский суд отклонил его иск, объявив жалобу неприемлемой большинством голосов. Постановления суда являются окончательными по данному вопросу, заключили в ЕСПЧ. На Филиппа Киркорова в 2021 году был наложен запрет на въезд на территорию Литвы на протяжении пяти лет. Однако он не единственный артист, которому было выдано подобное ограничение, в черном списке также оказались такие знаменитости, как Олег Газманов, Григорий Лепс и другие российские исполнители, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность решения о запрете российскому артисту Филиппу Киркорову посещать Литву. Об этом сообщили в суде. «ЕСПЧ отклонил иск Киркорова о запрете на въезд в Литву», — говорится в постановлении суда. Там добавили, что в ходе рассмотрения жалобы певца Страсбургский суд отклонил его иск, объявив жалобу неприемлемой большинством голосов. Постановления суда являются окончательными по данному вопросу, заключили в ЕСПЧ. На Филиппа Киркорова в 2021 году был наложен запрет на въезд на территорию Литвы на протяжении пяти лет. Однако он не единственный артист, которому было выдано подобное ограничение, в черном списке также оказались такие знаменитости, как Олег Газманов, Григорий Лепс и другие российские исполнители, передает Life.