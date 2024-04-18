ЕСПЧ признал законным запрет Киркорову ездить в Литву

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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
ЕСПЧ отклонил иск Филиппа Киркорова Фото:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность решения о запрете российскому артисту Филиппу Киркорову посещать Литву. Об этом сообщили в суде.

«ЕСПЧ отклонил иск Киркорова о запрете на въезд в Литву», — говорится в постановлении суда. Там добавили, что в ходе рассмотрения жалобы певца Страсбургский суд отклонил его иск, объявив жалобу неприемлемой большинством голосов. Постановления суда являются окончательными по данному вопросу, заключили в ЕСПЧ.

На Филиппа Киркорова в 2021 году был наложен запрет на въезд на территорию Литвы на протяжении пяти лет. Однако он не единственный артист, которому было выдано подобное ограничение, в черном списке также оказались такие знаменитости, как Олег Газманов, Григорий Лепс и другие российские исполнители, передает Life.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность решения о запрете российскому артисту Филиппу Киркорову посещать Литву. Об этом сообщили в суде. «ЕСПЧ отклонил иск Киркорова о запрете на въезд в Литву», — говорится в постановлении суда. Там добавили, что в ходе рассмотрения жалобы певца Страсбургский суд отклонил его иск, объявив жалобу неприемлемой большинством голосов. Постановления суда являются окончательными по данному вопросу, заключили в ЕСПЧ. На Филиппа Киркорова в 2021 году был наложен запрет на въезд на территорию Литвы на протяжении пяти лет. Однако он не единственный артист, которому было выдано подобное ограничение, в черном списке также оказались такие знаменитости, как Олег Газманов, Григорий Лепс и другие российские исполнители, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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