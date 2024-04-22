В Свердловской области за неделю родились 14 пар близнецов

Всего за неделю на Среднем Урале родились 695 малышей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области за прошлую неделю (с 15 по 21 апреля) родились 695 малышей, из которых 14 пар близнецов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 695 малышей, из них 14 пар близнецов. Мальчиков — 367, а девочек — 328», — следует из сообщения.

Отмечается, что 502 мамы родили до 35 лет, а 179 после 35. «Для четырех свердловчанок это стали восьмые по счету роды», — отметили в ведомстве.

На Среднем Урале первый ребенок 2024 года родился под бой курантов. Девочка появилась на свет в екатеринбургском перинатальном центре, спустя два часа родился еще и мальчик.