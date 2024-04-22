В Свердловской области за неделю родились 14 пар близнецов

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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Всего за неделю на Среднем Урале родились 695 малышей Фото:

В Свердловской области за прошлую неделю (с 15 по 21 апреля) родились 695 малышей, из которых 14 пар близнецов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 695 малышей, из них 14 пар близнецов. Мальчиков — 367, а девочек — 328», — следует из сообщения.

Отмечается, что 502 мамы родили до 35 лет, а 179 после 35. «Для четырех свердловчанок это стали восьмые по счету роды», — отметили в ведомстве.

На Среднем Урале первый ребенок 2024 года родился под бой курантов. Девочка появилась на свет в екатеринбургском перинатальном центре, спустя два часа родился еще и мальчик.

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В Свердловской области за прошлую неделю (с 15 по 21 апреля) родились 695 малышей, из которых 14 пар близнецов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 695 малышей, из них 14 пар близнецов. Мальчиков — 367, а девочек — 328», — следует из сообщения. Отмечается, что 502 мамы родили до 35 лет, а 179 после 35. «Для четырех свердловчанок это стали восьмые по счету роды», — отметили в ведомстве. На Среднем Урале первый ребенок 2024 года родился под бой курантов. Девочка появилась на свет в екатеринбургском перинатальном центре, спустя два часа родился еще и мальчик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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