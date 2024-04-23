Жители ЯНАО стали больше работать и тратить

Индексы промышленного производства в ЯНАО подросли на 4,5%

24 апреля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

В ЯНАО растут обороты розничной торговли Фото: Игорь Пантин © URA.RU В начале этого года объемы производства в ЯНАО медленно пошли в рост после прошлогоднего спада. В январе и феврале индекс промышленного производства вырос и составил 104,5% к соответствующему периоду 2023 года. Особенно подросли показатели в строительстве, грузообороте, добыче нефти и газа, в производстве мясных полуфабрикатов, следует из отчета Тюменьстата о социально-экономическом положении ЯНАО. Также положительна динамика оборота розничной торговли. После отмеченного специалистами Тюменьстата промышленного спада на Ямале, когда с января по декабрь индекс производства упал до 96,4%, экономика ЯНАО стала показывать медленный рост в январе и феврале 2024 года. «Динамика индекса промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года в январе и феврале 2024 года составила 104,5%», — говорится в отчете ведомства. Так, в отчетном периоде индекс объема отгруженных нефти и газа в отчетном периоде составил 135,1% или 98 969 млн куб м. по сравнению с показателями начала 2023 года. В сфере строительства положительная динамика наблюдается по объемам ввода в эксплуатацию жилых домов — рост составляет 46,3%. Девелоперы сдали 97 240 кв. м жилья. Растет грузооборот автомобильного транспорта — на 22,8%. Отмечается также динамика оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках — рост на 15%. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%, сообщает РИА Новости. Удельный вес прибыльных организаций на Ямале составляет 63,7%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале этого года объемы производства в ЯНАО медленно пошли в рост после прошлогоднего спада. В январе и феврале индекс промышленного производства вырос и составил 104,5% к соответствующему периоду 2023 года. Особенно подросли показатели в строительстве, грузообороте, добыче нефти и газа, в производстве мясных полуфабрикатов, следует из отчета Тюменьстата о социально-экономическом положении ЯНАО. Также положительна динамика оборота розничной торговли. После отмеченного специалистами Тюменьстата промышленного спада на Ямале, когда с января по декабрь индекс производства упал до 96,4%, экономика ЯНАО стала показывать медленный рост в январе и феврале 2024 года. «Динамика индекса промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года в январе и феврале 2024 года составила 104,5%», — говорится в отчете ведомства. Так, в отчетном периоде индекс объема отгруженных нефти и газа в отчетном периоде составил 135,1% или 98 969 млн куб м. по сравнению с показателями начала 2023 года. В сфере строительства положительная динамика наблюдается по объемам ввода в эксплуатацию жилых домов — рост составляет 46,3%. Девелоперы сдали 97 240 кв. м жилья. Растет грузооборот автомобильного транспорта — на 22,8%. Отмечается также динамика оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках — рост на 15%. Ранее сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в десятку лидеров по темпам роста потребительских расходов. Данный показатель в 2023 году вырос в округе на 11,8%, сообщает РИА Новости. Удельный вес прибыльных организаций на Ямале составляет 63,7%.