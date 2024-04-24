Житель самого страшного пермского поселка притворился женщиной и оскорбил ВС РФ

Жителя Пермского края привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под женским псевдонимом и разместил оскорбительный комментарий, сообщается на сайте Октябрьского районного суда. Октябрьский считается самым опасным пермским поселком, там за последний год произошло несколько резонансных преступлений.
«Постановлением Октябрьского районного суд Пермского края от 22 апреля 2024 года привлечен к административной ответственности ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. То есть за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в сообщении.
Проведенная психолого-лингвистическая экспертиза расценила комментарий мужчины как дискредитирующий ВС РФ. Ему назначен штраф в 40 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.
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Жителя Пермского края привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под женским псевдонимом и разместил оскорбительный комментарий, сообщается на сайте Октябрьского районного суда. Октябрьский считается самым опасным пермским поселком, там за последний год произошло несколько резонансных преступлений. «Постановлением Октябрьского районного суд Пермского края от 22 апреля 2024 года привлечен к административной ответственности ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. То есть за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в сообщении. Проведенная психолого-лингвистическая экспертиза расценила комментарий мужчины как дискредитирующий ВС РФ. Ему назначен штраф в 40 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.