Глава Гидрометцентра предупредил о новой волне половодья в России

Большая часть территории России может еще столкнуться с половодьем, поскольку снег еще закрывает три четверти страны. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. <> поэтому проблема половодья еще впереди», — отметил Вильфанд на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. По словам Вильфанда, скоро ожидается вскрытие Великих сибирских рек — Обь, Лены, Енисея. Ситуация также осложняется тем, что в Сибири половодье проходит в несколько этапов.
В нескольких регионах РФ этой весной произошли крупные паводки. Особенно сложная ситуация сложилась в Орске и Курганской области.
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