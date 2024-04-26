Глава Гидрометцентра предупредил о новой волне половодья в России

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Паводок в Кареглазово. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, дорога, подтопление, разлив
Паводки в РФ еще будут в 2024 году Фото:

Большая часть территории России может еще столкнуться с половодьем, поскольку снег еще закрывает три четверти страны. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. <> поэтому проблема половодья еще впереди», — отметил Вильфанд на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. По словам Вильфанда, скоро ожидается вскрытие Великих сибирских рек — Обь, Лены, Енисея. Ситуация также осложняется тем, что в Сибири половодье проходит в несколько этапов.

В нескольких регионах РФ этой весной произошли крупные паводки. Особенно сложная ситуация сложилась в Орске и Курганской области.

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Большая часть территории России может еще столкнуться с половодьем, поскольку снег еще закрывает три четверти страны. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. <> поэтому проблема половодья еще впереди», — отметил Вильфанд на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. По словам Вильфанда, скоро ожидается вскрытие Великих сибирских рек — Обь, Лены, Енисея. Ситуация также осложняется тем, что в Сибири половодье проходит в несколько этапов. В нескольких регионах РФ этой весной произошли крупные паводки. Особенно сложная ситуация сложилась в Орске и Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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