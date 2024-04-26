Глава Гидрометцентра предупредил о новой волне половодья в России

26 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Паводки в РФ еще будут в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большая часть территории России может еще столкнуться с половодьем, поскольку снег еще закрывает три четверти страны. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. <> поэтому проблема половодья еще впереди», — отметил Вильфанд на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. По словам Вильфанда, скоро ожидается вскрытие Великих сибирских рек — Обь, Лены, Енисея. Ситуация также осложняется тем, что в Сибири половодье проходит в несколько этапов. В нескольких регионах РФ этой весной произошли крупные паводки. Особенно сложная ситуация сложилась в Орске и Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая часть территории России может еще столкнуться с половодьем, поскольку снег еще закрывает три четверти страны. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. <> поэтому проблема половодья еще впереди», — отметил Вильфанд на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС. По словам Вильфанда, скоро ожидается вскрытие Великих сибирских рек — Обь, Лены, Енисея. Ситуация также осложняется тем, что в Сибири половодье проходит в несколько этапов. В нескольких регионах РФ этой весной произошли крупные паводки. Особенно сложная ситуация сложилась в Орске и Курганской области.