На примере купюры с изображением Челябинска провели акцию против мошенничества. Видео

27 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

На собрании профсоюзов представили макет новой пятитысячной купюры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 27 апреля на собрании профсоюзов Челябинской области представили пятитысячную купюру с изображением челябинского памятника «Сказ об Урале». Презентация прошла в рамках акции против мошенников, сообщила URA.RU представитель челябинского отделения Центрального Банка Людмила Панина. «На выставке представлены модели модернизированных банкнот сто рублей и пять тысяч. Пятитысячная купюра уникальна тем, что на оборотной стороне изображен памятник „Сказ об Урале“, она будет использоваться по всей стране. Информацию о появлении новых банкнот мошенники используют для хищения денежных средств», — сообщает Людмила Панина. Панина уточнила, что мошенники утверждают об окончании срока действия старых банкнот и предлагают гражданам обменять их на новые, что является аферой. Срока использования старых купюр не существует, они изымаются из обращения по мере износа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 27 апреля на собрании профсоюзов Челябинской области представили пятитысячную купюру с изображением челябинского памятника «Сказ об Урале». Презентация прошла в рамках акции против мошенников, сообщила URA.RU представитель челябинского отделения Центрального Банка Людмила Панина. «На выставке представлены модели модернизированных банкнот сто рублей и пять тысяч. Пятитысячная купюра уникальна тем, что на оборотной стороне изображен памятник „Сказ об Урале“, она будет использоваться по всей стране. Информацию о появлении новых банкнот мошенники используют для хищения денежных средств», — сообщает Людмила Панина. Панина уточнила, что мошенники утверждают об окончании срока действия старых банкнот и предлагают гражданам обменять их на новые, что является аферой. Срока использования старых купюр не существует, они изымаются из обращения по мере износа.