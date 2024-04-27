В Челябинске 27 апреля на собрании профсоюзов Челябинской области представили пятитысячную купюру с изображением челябинского памятника «Сказ об Урале». Презентация прошла в рамках акции против мошенников, сообщила URA.RU представитель челябинского отделения Центрального Банка Людмила Панина.
«На выставке представлены модели модернизированных банкнот сто рублей и пять тысяч. Пятитысячная купюра уникальна тем, что на оборотной стороне изображен памятник „Сказ об Урале“, она будет использоваться по всей стране. Информацию о появлении новых банкнот мошенники используют для хищения денежных средств», — сообщает Людмила Панина.
Панина уточнила, что мошенники утверждают об окончании срока действия старых банкнот и предлагают гражданам обменять их на новые, что является аферой. Срока использования старых купюр не существует, они изымаются из обращения по мере износа.
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