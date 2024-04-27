На примере купюры с изображением Челябинска провели акцию против мошенничества. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс вакуумизации предметов для Капсулы времени. Екатеринбург, рубль, купюра, пять тысяч, деньги, рубли, купюры, бумажные деньги, национальная валюта, купюра5000, новые пять тысяч рублей, памятник сказ об урале, пять тысяч рублей
На собрании профсоюзов представили макет новой пятитысячной купюры Фото:

В Челябинске 27 апреля на собрании профсоюзов Челябинской области представили пятитысячную купюру с изображением челябинского памятника «Сказ об Урале». Презентация прошла в рамках акции против мошенников, сообщила URA.RU представитель челябинского отделения Центрального Банка Людмила Панина.

«На выставке представлены модели модернизированных банкнот сто рублей и пять тысяч. Пятитысячная купюра уникальна тем, что на оборотной стороне изображен памятник „Сказ об Урале“, она будет использоваться по всей стране. Информацию о появлении новых банкнот мошенники используют для хищения денежных средств», — сообщает Людмила Панина.

Панина уточнила, что мошенники утверждают об окончании срока действия старых банкнот и предлагают гражданам обменять их на новые, что является аферой. Срока использования старых купюр не существует, они изымаются из обращения по мере износа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 27 апреля на собрании профсоюзов Челябинской области представили пятитысячную купюру с изображением челябинского памятника «Сказ об Урале». Презентация прошла в рамках акции против мошенников, сообщила URA.RU представитель челябинского отделения Центрального Банка Людмила Панина. «На выставке представлены модели модернизированных банкнот сто рублей и пять тысяч. Пятитысячная купюра уникальна тем, что на оборотной стороне изображен памятник „Сказ об Урале“, она будет использоваться по всей стране. Информацию о появлении новых банкнот мошенники используют для хищения денежных средств», — сообщает Людмила Панина. Панина уточнила, что мошенники утверждают об окончании срока действия старых банкнот и предлагают гражданам обменять их на новые, что является аферой. Срока использования старых купюр не существует, они изымаются из обращения по мере износа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...