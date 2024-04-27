В ХМАО выберут лучших вокалистов для участия в академии Любови Казарновской

В ХМАО выберут лучших вокалистов для участия в академии голоса звезды мировой оперы Любови Казарновской. Вместе с супругом, оперным импресарио Робертом Росциком, Казарновская выберет 20 исполнителей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в своем telegram-канале.
«Предстоящая академия голоса пройдет в Югре, финальным аккордом которой станет гала-концерт участников. Только 20 лучших исполнителей будут отобраны компетентным жюри для участия в академии Любови Казарновской», — пишет окружной депкульт.
В положении конкурса сказано, что заявку на участие могут подать исполнители, профессионально владеющие академическим вокалом. Конкурсанты должны проживать в ХМАО и соответствовать возрастной категории от 18 до 45 лет. Прошедшие отбор вокалисты смогут пройти платное обучение на мастер-классах Казарновской.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО запускают музыкальный фестиваль «Пой с Югрой», приуроченный ко Дню России. Жителям округа предлагают исполнить песни на русском языке, либо на других языках народов России.
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