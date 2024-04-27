27 апреля 2024

В ХМАО выберут лучших вокалистов для участия в академии Любови Казарновской

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В ХМАО выберут 20 лучших вокалистов для участия в академии Любови Казарновской Фото:

В ХМАО выберут лучших вокалистов для участия в академии голоса звезды мировой оперы Любови Казарновской. Вместе с супругом, оперным импресарио Робертом Росциком, Казарновская выберет 20 исполнителей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в своем telegram-канале.

«Предстоящая академия голоса пройдет в Югре, финальным аккордом которой станет гала-концерт участников. Только 20 лучших исполнителей будут отобраны компетентным жюри для участия в академии Любови Казарновской», — пишет окружной депкульт.

В положении конкурса сказано, что заявку на участие могут подать исполнители, профессионально владеющие академическим вокалом. Конкурсанты должны проживать в ХМАО и соответствовать возрастной категории от 18 до 45 лет. Прошедшие отбор вокалисты смогут пройти платное обучение на мастер-классах Казарновской.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО запускают музыкальный фестиваль «Пой с Югрой», приуроченный ко Дню России. Жителям округа предлагают исполнить песни на русском языке, либо на других языках народов России.

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В ХМАО выберут лучших вокалистов для участия в академии голоса звезды мировой оперы Любови Казарновской. Вместе с супругом, оперным импресарио Робертом Росциком, Казарновская выберет 20 исполнителей. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО в своем telegram-канале. «Предстоящая академия голоса пройдет в Югре, финальным аккордом которой станет гала-концерт участников. Только 20 лучших исполнителей будут отобраны компетентным жюри для участия в академии Любови Казарновской», — пишет окружной депкульт. В положении конкурса сказано, что заявку на участие могут подать исполнители, профессионально владеющие академическим вокалом. Конкурсанты должны проживать в ХМАО и соответствовать возрастной категории от 18 до 45 лет. Прошедшие отбор вокалисты смогут пройти платное обучение на мастер-классах Казарновской. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО запускают музыкальный фестиваль «Пой с Югрой», приуроченный ко Дню России. Жителям округа предлагают исполнить песни на русском языке, либо на других языках народов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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