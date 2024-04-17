17 апреля 2024

В ХМАО запускают музыкальный фестиваль ко Дню России

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
В ХМАО запускают музыкальный фестиваль «Пой с Югрой» ко Дню России Фото:

В ХМАО запускают музыкальный фестиваль «Пой с Югрой», приуроченный ко Дню России. Жителям округа предлагают исполнить песни на русском языке, либо на других языках народов России. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.

«Для участия в фестивале-конкурсе исполните на русском языке или на языке народов России (с предоставлением перевода) два разнохарактерных произведения, одно из которых патриотическое, второе — на ваш выбор», — говорится в сообщении, опубликованном в группе окружного депкульта в соцсети «ВКонтакте». Конкурс пройдет дистанционно в нескольких номинациях.

В положении к фестивалю указано, что жюри оценит участников по десятибалльной шкале. Победителям вручат дипломы. Трансляцию творческих номеров можно будет увидеть в День России, 12 июня на портале «Культура. РФ»,
говорится в документе.

Недавно в ХМАО также завершился второй сезон югорского музыкального шоу «Иди за мной». В финальных вокальных соревнованиях победу одержала жительница Нягани. Она выиграла один миллион рублей и контракт с музыкальным лейблом.

Ранее URA.RU сообщало, что кондитер из Сургута Максим Щербаков победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.

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В ХМАО запускают музыкальный фестиваль «Пой с Югрой», приуроченный ко Дню России. Жителям округа предлагают исполнить песни на русском языке, либо на других языках народов России. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО. «Для участия в фестивале-конкурсе исполните на русском языке или на языке народов России (с предоставлением перевода) два разнохарактерных произведения, одно из которых патриотическое, второе — на ваш выбор», — говорится в сообщении, опубликованном в группе окружного депкульта в соцсети «ВКонтакте». Конкурс пройдет дистанционно в нескольких номинациях. В положении к фестивалю указано, что жюри оценит участников по десятибалльной шкале. Победителям вручат дипломы. Трансляцию творческих номеров можно будет увидеть в День России, 12 июня на портале «Культура. РФ», говорится в документе. Недавно в ХМАО также завершился второй сезон югорского музыкального шоу «Иди за мной». В финальных вокальных соревнованиях победу одержала жительница Нягани. Она выиграла один миллион рублей и контракт с музыкальным лейблом. Ранее URA.RU сообщало, что кондитер из Сургута Максим Щербаков победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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