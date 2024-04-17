В ХМАО запускают музыкальный фестиваль ко Дню России

В ХМАО запускают музыкальный фестиваль «Пой с Югрой», приуроченный ко Дню России. Жителям округа предлагают исполнить песни на русском языке, либо на других языках народов России. Об этом сообщил департамент культуры ХМАО.
«Для участия в фестивале-конкурсе исполните на русском языке или на языке народов России (с предоставлением перевода) два разнохарактерных произведения, одно из которых патриотическое, второе — на ваш выбор», — говорится в сообщении, опубликованном в группе окружного депкульта в соцсети «ВКонтакте». Конкурс пройдет дистанционно в нескольких номинациях.
В положении к фестивалю указано, что жюри оценит участников по десятибалльной шкале. Победителям вручат дипломы. Трансляцию творческих номеров можно будет увидеть в День России, 12 июня на портале «Культура. РФ»,
говорится в документе.
Недавно в ХМАО также завершился второй сезон югорского музыкального шоу «Иди за мной». В финальных вокальных соревнованиях победу одержала жительница Нягани. Она выиграла один миллион рублей и контракт с музыкальным лейблом.
Ранее URA.RU сообщало, что кондитер из Сургута Максим Щербаков победил в музыкальном шоу «Конфетка», спев песню про трусы. Он получил приз в размере 300 тысяч рублей.
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