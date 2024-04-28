ВС РФ ударили по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, сбойка,  stock
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ понесли потери из-за ударов ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы совершили удары по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВС РФ совершили удар также по пунктам временной дислокации иностранных наемников. Украинская армия понесла потери в живой силе и технике в 121 районе в зоне СВО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ разбомбили аэродром «Днепр». За сутки уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

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Российские силы совершили удары по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВС РФ совершили удар также по пунктам временной дислокации иностранных наемников. Украинская армия понесла потери в живой силе и технике в 121 районе в зоне СВО. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ разбомбили аэродром «Днепр». За сутки уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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