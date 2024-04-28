ВС РФ ударили по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях

Российские силы совершили удары по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВС РФ совершили удар также по пунктам временной дислокации иностранных наемников. Украинская армия понесла потери в живой силе и технике в 121 районе в зоне СВО.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ разбомбили аэродром «Днепр». За сутки уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
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