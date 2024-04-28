Армия и оружие ВС РФ ударили по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях 28 апреля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ понесли потери из-за ударов ВС РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы совершили удары по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВС РФ совершили удар также по пунктам временной дислокации иностранных наемников. Украинская армия понесла потери в живой силе и технике в 121 районе в зоне СВО. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ разбомбили аэродром «Днепр». За сутки уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские силы совершили удары по аэродромам в Черниговской и Хмельницкой областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что ВС РФ совершили удар также по пунктам временной дислокации иностранных наемников. Украинская армия понесла потери в живой силе и технике в 121 районе в зоне СВО. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ разбомбили аэродром «Днепр». За сутки уничтожены самолет МиГ-29 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям