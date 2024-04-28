Десятки волонтеров ушли в лес на поиски пропавшего свердловчанина. Фото

29 апреля 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Местоположение пропавшего мужчины неизвестно почти неделю (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В деревне Новый Завод под Каменском-Уральским (Свердловская область) пропал 55-летний Валерий Калугин. Его местоположение неизвестно с 24 апреля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Поисками мужчины занимаются десятки волонтеров. «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Калугин Валерий Николаевич, 55 лет. Деревня Новый Завод, Каменск-Уральский ГО, Свердловская область. С 24 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно… Сбор на поиск! Нам очень нужна помощь каждого из вас!» — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте». Сейчас в чате по поиску мужчины состоит 91 участник, во время первой попытки найти пропавшего не удалось. О новой дате поисков сообщат позже Приметы Валерия Калугина: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, короткие волосы. Был одет в темную ветровку, брюки и кепку. О местоположении мужчины можно сообщить по номерам: 8 904 544 72 24 (Людмила), 8 953 606 98 87 (Ольга). группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Новый Завод под Каменском-Уральским (Свердловская область) пропал 55-летний Валерий Калугин. Его местоположение неизвестно с 24 апреля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Поисками мужчины занимаются десятки волонтеров. «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Калугин Валерий Николаевич, 55 лет. Деревня Новый Завод, Каменск-Уральский ГО, Свердловская область. С 24 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно… Сбор на поиск! Нам очень нужна помощь каждого из вас!» — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте». Сейчас в чате по поиску мужчины состоит 91 участник, во время первой попытки найти пропавшего не удалось. О новой дате поисков сообщат позже Приметы Валерия Калугина: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, короткие волосы. Был одет в темную ветровку, брюки и кепку. О местоположении мужчины можно сообщить по номерам: 8 904 544 72 24 (Людмила), 8 953 606 98 87 (Ольга).