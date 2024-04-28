28 апреля 2024

Десятки волонтеров ушли в лес на поиски пропавшего свердловчанина. Фото

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Паводок в селе Клепиково. Ишимский район , половодье, мужчина, паводок, наводнение, потоп, разлив
Местоположение пропавшего мужчины неизвестно почти неделю (архивное фото) Фото:

В деревне Новый Завод под Каменском-Уральским (Свердловская область) пропал 55-летний Валерий Калугин. Его местоположение неизвестно с 24 апреля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Поисками мужчины занимаются десятки волонтеров.

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Калугин Валерий Николаевич, 55 лет. Деревня Новый Завод, Каменск-Уральский ГО, Свердловская область. С 24 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно… Сбор на поиск! Нам очень нужна помощь каждого из вас!» — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте».

Сейчас в чате по поиску мужчины состоит 91 участник, во время первой попытки найти пропавшего не удалось. О новой дате поисков сообщат позже

Приметы Валерия Калугина: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, короткие волосы. Был одет в темную ветровку, брюки и кепку. О местоположении мужчины можно сообщить по номерам: 8 904 544 72 24 (Людмила), 8 953 606 98 87 (Ольга).

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В деревне Новый Завод под Каменском-Уральским (Свердловская область) пропал 55-летний Валерий Калугин. Его местоположение неизвестно с 24 апреля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Поисками мужчины занимаются десятки волонтеров. «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Калугин Валерий Николаевич, 55 лет. Деревня Новый Завод, Каменск-Уральский ГО, Свердловская область. С 24 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно… Сбор на поиск! Нам очень нужна помощь каждого из вас!» — написали волонтеры в группе отряда «ВКонтакте». Сейчас в чате по поиску мужчины состоит 91 участник, во время первой попытки найти пропавшего не удалось. О новой дате поисков сообщат позже Приметы Валерия Калугина: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, короткие волосы. Был одет в темную ветровку, брюки и кепку. О местоположении мужчины можно сообщить по номерам: 8 904 544 72 24 (Людмила), 8 953 606 98 87 (Ольга).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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