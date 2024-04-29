В Пермском крае ищут тело утонувшего в Сылве рыбака

Поисками тела утонувшего рыбака заняты спасатели Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае спасатели ищут 62-летнего рыбака, утонувшего в Сылве. Его лодка перевернулась на реке во время ночной рыбалки, на которую он отправился с товарищем. Тело унесло течением.

«Лодка перевернулась, один рыбак смог выплыть, а второй нет. Произошло ЧП 29 апреля между Зуятами и селом Обухово. Спасателям сообщили только сегодня, 30 апреля, в полдень. Они пробовали искать пропавшего с лодки путем визуального осмотра. Водолазов привлекать бесполезно — из-за паводка вода мутная. Позже родственники пропавшего нашли лодку и сапог, но он принадлежал тому, кто выплыл. Завтра поиски продолжат», — сообщило издание «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник.

Ранее о двух рыбаках, утонувших на реках Пермского края, сообщило региональное министерство территориальной безопасности. В ведомстве рекомендовали жителям Прикамья соблюдать осторожность при передвижении на лодках и других плавсредствах.