29 апреля 2024
28 апреля 2024

В реках Пермского края утонули два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар у Салаирки. Тюмень , водоем, река кама, лодка, лодка рыбака, деревянная лодка
В минтербезе напомнили о необходимости соблюдать осторожность при передвижении на лодках Фото:

В Пермском крае спасатели извлекли из воды тела двоих утонувших мужчин. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности.

«На водных объектах Пермского края зарегистрировано два ЧП. 29 апреля от диспетчеров ЕДДС поступила информация о том, что в реке Косьва деревни Мочелята Добрянского округа утонул мужчина. Он выпал из лодки. Тело мужчины также найдено в реке Вишера поселка Березовая Старица Красновишерского округа. Тела были извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции», — сообщил telegram-канал регионального минтербеза.

В министерстве рекомендовали жителям Пермского края соблюдать осторожность при передвижении на лодках и других плавсредствах. Также нельзя оставлять у воды без присмотра детей.

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В Пермском крае спасатели извлекли из воды тела двоих утонувших мужчин. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности. «На водных объектах Пермского края зарегистрировано два ЧП. 29 апреля от диспетчеров ЕДДС поступила информация о том, что в реке Косьва деревни Мочелята Добрянского округа утонул мужчина. Он выпал из лодки. Тело мужчины также найдено в реке Вишера поселка Березовая Старица Красновишерского округа. Тела были извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции», — сообщил telegram-канал регионального минтербеза. В министерстве рекомендовали жителям Пермского края соблюдать осторожность при передвижении на лодках и других плавсредствах. Также нельзя оставлять у воды без присмотра детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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