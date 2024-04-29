В реках Пермского края утонули два человека

30 апреля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

В минтербезе напомнили о необходимости соблюдать осторожность при передвижении на лодках Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае спасатели извлекли из воды тела двоих утонувших мужчин. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности. «На водных объектах Пермского края зарегистрировано два ЧП. 29 апреля от диспетчеров ЕДДС поступила информация о том, что в реке Косьва деревни Мочелята Добрянского округа утонул мужчина. Он выпал из лодки. Тело мужчины также найдено в реке Вишера поселка Березовая Старица Красновишерского округа. Тела были извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции», — сообщил telegram-канал регионального минтербеза. В министерстве рекомендовали жителям Пермского края соблюдать осторожность при передвижении на лодках и других плавсредствах. Также нельзя оставлять у воды без присмотра детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае спасатели извлекли из воды тела двоих утонувших мужчин. Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной безопасности. «На водных объектах Пермского края зарегистрировано два ЧП. 29 апреля от диспетчеров ЕДДС поступила информация о том, что в реке Косьва деревни Мочелята Добрянского округа утонул мужчина. Он выпал из лодки. Тело мужчины также найдено в реке Вишера поселка Березовая Старица Красновишерского округа. Тела были извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции», — сообщил telegram-канал регионального минтербеза. В министерстве рекомендовали жителям Пермского края соблюдать осторожность при передвижении на лодках и других плавсредствах. Также нельзя оставлять у воды без присмотра детей.