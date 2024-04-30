30 апреля 2024

В Челябинском парке с 1 мая начала работать детская железная дорога. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская железная дорога. Челябинск
На поезде смогут прокатиться и попробовать себя в роли машиниста и дежурного более 800 детей Фото:

В Челябинском парке Гагарина с 1 мая возобновила работу детская железная дорога, она открывает сезон уже в 75 раз. На поезде смогут прокатиться и попробовать себя в роли машинистов тепловоза и дежурных по станции более 800 детей, сообщили в пресс-службе парка Гагарина.

«Детская железная дорога в Челябинске примет больше 800 детей, которые смогут попробовать себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов и монтеров устройств сигнализации. При этом на челябинской детской железной дороге задействуют два состава: „Южноуралец“ и „Юность“, два тепловоза серии ТУ-7А», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, детские железные дороги прошли подготовку. Были отремонтированы фасады и павильоны, также приведены в порядок тепловозы и пассажирские вагоны. Кроме этого, работники ДЖД подготовили путевую инфраструктуру и проверили состояние железнодорожных переездов.

Общая длина дороги составляет почти шесть километров. Дети смогут прокатиться на ней по территории Центрального парка имени Гагарина и дальше по сосновому бору. Всего дорога включает в себя пять станций. Ребятам предстоит увлекательное путешествие по станциям Звездная, станция имени Павлика Морозова, Водная, Лесная и Солнечная.

Детская железная дорога. Челябинск
На поезде смогут прокатиться и попробовать себя в роли машинистов тепловоза и дежурных по станции более 800 детей
Фото:
Детская железная дорога. Челябинск
Общая длина дороги составляет почти шесть километров, дети смогут прокатиться на ней по территории Центрального парка имени Гагарина и дальше по сосновому бору
Фото:

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В Челябинском парке Гагарина с 1 мая возобновила работу детская железная дорога, она открывает сезон уже в 75 раз. На поезде смогут прокатиться и попробовать себя в роли машинистов тепловоза и дежурных по станции более 800 детей, сообщили в пресс-службе парка Гагарина. «Детская железная дорога в Челябинске примет больше 800 детей, которые смогут попробовать себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов и монтеров устройств сигнализации. При этом на челябинской детской железной дороге задействуют два состава: „Южноуралец“ и „Юность“, два тепловоза серии ТУ-7А», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, детские железные дороги прошли подготовку. Были отремонтированы фасады и павильоны, также приведены в порядок тепловозы и пассажирские вагоны. Кроме этого, работники ДЖД подготовили путевую инфраструктуру и проверили состояние железнодорожных переездов. Общая длина дороги составляет почти шесть километров. Дети смогут прокатиться на ней по территории Центрального парка имени Гагарина и дальше по сосновому бору. Всего дорога включает в себя пять станций. Ребятам предстоит увлекательное путешествие по станциям Звездная, станция имени Павлика Морозова, Водная, Лесная и Солнечная.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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