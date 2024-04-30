В первомайском пожаре в Надыме погиб человек

МЧС: при пожаре в многоэтажке в ЯНАО погиб человек

01 мая 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

В Надыме при пожаре 1 мая погиб человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В дневном пожаре в пятиэтажке Надыма (ЯНАО) по адресу Ленинградский проспект, 2/1 погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В пожарную часть Надыма в 12:08 1 мая поступил вызов о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме. В 12:34 огонь был локализован, в 13:04 объявлено о ликвидации возгорания. Погиб один человек», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Точную причину смерти и от чего произошел пожар установят специалисты. Процесс тушения попал на видео, которое сняли очевидцы происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В дневном пожаре в пятиэтажке Надыма (ЯНАО) по адресу Ленинградский проспект, 2/1 погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В пожарную часть Надыма в 12:08 1 мая поступил вызов о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме. В 12:34 огонь был локализован, в 13:04 объявлено о ликвидации возгорания. Погиб один человек», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Точную причину смерти и от чего произошел пожар установят специалисты. Процесс тушения попал на видео, которое сняли очевидцы происшествия.