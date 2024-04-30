30 апреля 2024
29 апреля 2024

В первомайском пожаре в Надыме погиб человек

МЧС: при пожаре в многоэтажке в ЯНАО погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, пожарные
В Надыме при пожаре 1 мая погиб человек Фото:

В дневном пожаре в пятиэтажке Надыма (ЯНАО) по адресу Ленинградский проспект, 2/1 погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«В пожарную часть Надыма в 12:08 1 мая поступил вызов о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме. В 12:34 огонь был локализован, в 13:04 объявлено о ликвидации возгорания. Погиб один человек», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Точную причину смерти и от чего произошел пожар установят специалисты. Процесс тушения попал на видео, которое сняли очевидцы происшествия.

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В дневном пожаре в пятиэтажке Надыма (ЯНАО) по адресу Ленинградский проспект, 2/1 погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. «В пожарную часть Надыма в 12:08 1 мая поступил вызов о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме. В 12:34 огонь был локализован, в 13:04 объявлено о ликвидации возгорания. Погиб один человек», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Точную причину смерти и от чего произошел пожар установят специалисты. Процесс тушения попал на видео, которое сняли очевидцы происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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