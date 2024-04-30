В первомайском пожаре в Надыме погиб человек

В Надыме при пожаре 1 мая погиб человек
В дневном пожаре в пятиэтажке Надыма (ЯНАО) по адресу Ленинградский проспект, 2/1 погиб один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
«В пожарную часть Надыма в 12:08 1 мая поступил вызов о возгорании в пятиэтажном многоквартирном доме. В 12:34 огонь был локализован, в 13:04 объявлено о ликвидации возгорания. Погиб один человек», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Точную причину смерти и от чего произошел пожар установят специалисты. Процесс тушения попал на видео, которое сняли очевидцы происшествия.
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