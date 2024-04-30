Хоккеист из США продлил контракт с челябинским «Трактором»

01 мая 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Соглашение с американским нападающим будет действовать еще один год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккеист из США Бадди Робинсон продлил контракт с челябинским «Трактором». Соглашение с американским нападающим будет действовать еще один год, сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков. «Бадди Робинсон стал настоящим открытием прошедшего розыгрыша плей-офф и завоевал сердца всех болельщиков хоккейного клуба „Трактор“. Его уникальные спортивные и человеческие качества сделали его незаменимым участником команды. Редко встретишь хоккеиста такого качества на рынке, поэтому мы рады, что Бадди продолжит оставаться частью Челябинска и большой хоккейной семьи „черно-белых“», — сообщил Волков, передает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор». Контракт американского нападающего с челябинским «Трактором» будет действовать до конца сезона 2024/25. В нынешнем сезоне «Трактор» завоевал бронзовые медали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккеист из США Бадди Робинсон продлил контракт с челябинским «Трактором». Соглашение с американским нападающим будет действовать еще один год, сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков. «Бадди Робинсон стал настоящим открытием прошедшего розыгрыша плей-офф и завоевал сердца всех болельщиков хоккейного клуба „Трактор“. Его уникальные спортивные и человеческие качества сделали его незаменимым участником команды. Редко встретишь хоккеиста такого качества на рынке, поэтому мы рады, что Бадди продолжит оставаться частью Челябинска и большой хоккейной семьи „черно-белых“», — сообщил Волков, передает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор». Контракт американского нападающего с челябинским «Трактором» будет действовать до конца сезона 2024/25. В нынешнем сезоне «Трактор» завоевал бронзовые медали.