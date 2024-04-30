Хоккеист из США продлил контракт с челябинским «Трактором»

Хоккеист из США Бадди Робинсон продлил контракт с челябинским «Трактором». Соглашение с американским нападающим будет действовать еще один год, сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
«Бадди Робинсон стал настоящим открытием прошедшего розыгрыша плей-офф и завоевал сердца всех болельщиков хоккейного клуба „Трактор“. Его уникальные спортивные и человеческие качества сделали его незаменимым участником команды. Редко встретишь хоккеиста такого качества на рынке, поэтому мы рады, что Бадди продолжит оставаться частью Челябинска и большой хоккейной семьи „черно-белых“», — сообщил Волков, передает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор».
Контракт американского нападающего с челябинским «Трактором» будет действовать до конца сезона 2024/25. В нынешнем сезоне «Трактор» завоевал бронзовые медали.
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