30 апреля 2024

Хоккеист из США продлил контракт с челябинским «Трактором»

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КХЛ. Хоккей Трактор - Металлург. Челябинск, ледовая арена, маскот, медведь трактор
Соглашение с американским нападающим будет действовать еще один год Фото:

Хоккеист из США Бадди Робинсон продлил контракт с челябинским «Трактором». Соглашение с американским нападающим будет действовать еще один год, сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

«Бадди Робинсон стал настоящим открытием прошедшего розыгрыша плей-офф и завоевал сердца всех болельщиков хоккейного клуба „Трактор“. Его уникальные спортивные и человеческие качества сделали его незаменимым участником команды. Редко встретишь хоккеиста такого качества на рынке, поэтому мы рады, что Бадди продолжит оставаться частью Челябинска и большой хоккейной семьи „черно-белых“», — сообщил Волков, передает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор».

Контракт американского нападающего с челябинским «Трактором» будет действовать до конца сезона 2024/25. В нынешнем сезоне «Трактор» завоевал бронзовые медали.

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Хоккеист из США Бадди Робинсон продлил контракт с челябинским «Трактором». Соглашение с американским нападающим будет действовать еще один год, сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков. «Бадди Робинсон стал настоящим открытием прошедшего розыгрыша плей-офф и завоевал сердца всех болельщиков хоккейного клуба „Трактор“. Его уникальные спортивные и человеческие качества сделали его незаменимым участником команды. Редко встретишь хоккеиста такого качества на рынке, поэтому мы рады, что Бадди продолжит оставаться частью Челябинска и большой хоккейной семьи „черно-белых“», — сообщил Волков, передает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор». Контракт американского нападающего с челябинским «Трактором» будет действовать до конца сезона 2024/25. В нынешнем сезоне «Трактор» завоевал бронзовые медали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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