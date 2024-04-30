Артисты Пермской краевой филармонии дали концерты в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Выступления они приурочили к 1 Мая.
«По доброй традиции солисты Пермской филармонии дали выступления в честь Праздника весны и труда в главных транспортных артериях города», — сообщает филармония в соцсетях. В воздушной гавани для пассажиров выступила лауреат международных и всероссийских конкурсов Марина Окуневич, а на «Перми II» — Маргарита Соснер (сопрано) и Андрей Мехоношин (баян).
Подобные концерты проходили и ранее. Например, летом 2023 года в аэропорту выступал актер Театра-Театра Марат Мударисов, а артисты филармонии поздравляли пассажиров «Перми II» с Днем защитника Отечества.
Маргарита Соснер и Андрей Мехоношин вы ступаю на железнодорожном вокзале
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Артисты Пермской краевой филармонии дали концерты в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Выступления они приурочили к 1 Мая. «По доброй традиции солисты Пермской филармонии дали выступления в честь Праздника весны и труда в главных транспортных артериях города», — сообщает филармония в соцсетях. В воздушной гавани для пассажиров выступила лауреат международных и всероссийских конкурсов Марина Окуневич, а на «Перми II» — Маргарита Соснер (сопрано) и Андрей Мехоношин (баян). Подобные концерты проходили и ранее. Например, летом 2023 года в аэропорту выступал актер Театра-Театра Марат Мударисов, а артисты филармонии поздравляли пассажиров «Перми II» с Днем защитника Отечества.