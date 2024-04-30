Пермские артисты выступили в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Фото

01 мая 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Пассажирам пермского аэропорта не пришлось скучать в ожидании рейсов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Артисты Пермской краевой филармонии дали концерты в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Выступления они приурочили к 1 Мая. «По доброй традиции солисты Пермской филармонии дали выступления в честь Праздника весны и труда в главных транспортных артериях города», — сообщает филармония в соцсетях. В воздушной гавани для пассажиров выступила лауреат международных и всероссийских конкурсов Марина Окуневич, а на «Перми II» — Маргарита Соснер (сопрано) и Андрей Мехоношин (баян). Подобные концерты проходили и ранее. Например, летом 2023 года в аэропорту выступал актер Театра-Театра Марат Мударисов, а артисты филармонии поздравляли пассажиров «Перми II» с Днем защитника Отечества. Маргарита Соснер и Андрей Мехоношин вы ступаю на железнодорожном вокзале Пермская краевая филармония Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артисты Пермской краевой филармонии дали концерты в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Выступления они приурочили к 1 Мая. «По доброй традиции солисты Пермской филармонии дали выступления в честь Праздника весны и труда в главных транспортных артериях города», — сообщает филармония в соцсетях. В воздушной гавани для пассажиров выступила лауреат международных и всероссийских конкурсов Марина Окуневич, а на «Перми II» — Маргарита Соснер (сопрано) и Андрей Мехоношин (баян). Подобные концерты проходили и ранее. Например, летом 2023 года в аэропорту выступал актер Театра-Театра Марат Мударисов, а артисты филармонии поздравляли пассажиров «Перми II» с Днем защитника Отечества.