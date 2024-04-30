30 апреля 2024

Пермские артисты выступили в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Фото

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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, парковка для инвалидов, парковка, большое савино, международный аэропорт пермь
Пассажирам пермского аэропорта не пришлось скучать в ожидании рейсов Фото:

Артисты Пермской краевой филармонии дали концерты в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Выступления они приурочили к 1 Мая.

«По доброй традиции солисты Пермской филармонии дали выступления в честь Праздника весны и труда в главных транспортных артериях города», — сообщает филармония в соцсетях. В воздушной гавани для пассажиров выступила лауреат международных и всероссийских конкурсов Марина Окуневич, а на «Перми II» — Маргарита Соснер (сопрано) и Андрей Мехоношин (баян).

Подобные концерты проходили и ранее. Например, летом 2023 года в аэропорту выступал актер Театра-Театра Марат Мударисов, а артисты филармонии поздравляли пассажиров «Перми II» с Днем защитника Отечества.

Маргарита Соснер и Андрей Мехоношин вы ступаю на железнодорожном вокзале
Маргарита Соснер и Андрей Мехоношин вы ступаю на железнодорожном вокзале
Фото:

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Артисты Пермской краевой филармонии дали концерты в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Выступления они приурочили к 1 Мая. «По доброй традиции солисты Пермской филармонии дали выступления в честь Праздника весны и труда в главных транспортных артериях города», — сообщает филармония в соцсетях. В воздушной гавани для пассажиров выступила лауреат международных и всероссийских конкурсов Марина Окуневич, а на «Перми II» — Маргарита Соснер (сопрано) и Андрей Мехоношин (баян). Подобные концерты проходили и ранее. Например, летом 2023 года в аэропорту выступал актер Театра-Театра Марат Мударисов, а артисты филармонии поздравляли пассажиров «Перми II» с Днем защитника Отечества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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