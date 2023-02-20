Солисты Пермской филармонии будут выступать на вокзале

Необычные концерты пройдут 22 и 23 февраля
Солисты Пермской филармонии Маргарита Соснер и Андрей Мехоношин выступят на железнодорожном вокзале города. Необычный концерт приурочили ко Дню защитника Отечества.
«22-23 февраля на железнодорожном вокзале „Пермь-2“ — выступление солистов Пермской филармонии, лауреатов международных конкурсов Маргариты Соснер, сопрано и Андрея Мехоношина, баян», — говорится в анонсе, поступившем в редакцию URA.RU. Концерт приурочен ко Дню защитника Отечества.
Для филармонии подобный опыт не первый. 16 февраля в честь 100-летия гражданской отечественной авиации артисты давали концерт в аэропорту «Большое Савино».
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