20 февраля 2023

Солисты Пермской филармонии будут выступать на вокзале

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Репетиция пятого фестиваля «Денис Мацуев представляет» в Свердловской филармонии. Екатеринбург, ноты, филармония, маска
Необычные концерты пройдут 22 и 23 февраля Фото:

Солисты Пермской филармонии Маргарита Соснер и Андрей Мехоношин выступят на железнодорожном вокзале города. Необычный концерт приурочили ко Дню защитника Отечества.

«22-23 февраля на железнодорожном вокзале „Пермь-2“ — выступление солистов Пермской филармонии, лауреатов международных конкурсов Маргариты Соснер, сопрано и Андрея Мехоношина, баян», — говорится в анонсе, поступившем в редакцию URA.RU. Концерт приурочен ко Дню защитника Отечества.

Для филармонии подобный опыт не первый. 16 февраля в честь 100-летия гражданской отечественной авиации артисты давали концерт в аэропорту «Большое Савино».

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Солисты Пермской филармонии Маргарита Соснер и Андрей Мехоношин выступят на железнодорожном вокзале города. Необычный концерт приурочили ко Дню защитника Отечества. «22-23 февраля на железнодорожном вокзале „Пермь-2“ — выступление солистов Пермской филармонии, лауреатов международных конкурсов Маргариты Соснер, сопрано и Андрея Мехоношина, баян», — говорится в анонсе, поступившем в редакцию URA.RU. Концерт приурочен ко Дню защитника Отечества. Для филармонии подобный опыт не первый. 16 февраля в честь 100-летия гражданской отечественной авиации артисты давали концерт в аэропорту «Большое Савино».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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