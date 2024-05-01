Полиция заинтересовалась семьей из Сургута, которая держит в страхе соседей

02 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Полиция ХМАО проверит скандальную семью из Сургута Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полиция начала проверку в отношении скандальной семьи из Сургута, которая превратила жизнь соседей в ад. Мать и дочь уже на протяжении трех лет терроризируют жильцов многоэтажки по улице Мира. О начале проверки корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Югры. «В полицию поступило сообщение от граждан с жалобой на жительниц данной квартиры. По всем обращениям мы проводим проверки и составляем протоколы», — сообщили в пресс-службе полиции. Однако госпитализировать неадекватных женщин сотрудники полиции не имеют права. Соседи дебоширок рассказали, что те терроризируют весь дом уже на протяжении трех лет. Причем, по словам жильцов, неадекватные сургутянки проживают в муниципальной квартире. Женщины скандалят друг с другом и с окружающими, устраивают потасовки и очень агрессивно себя ведут в отношении соседей. «Недавно Татьяна принесла мертвую кошку к вахтерам и говорит помоги, а потом начала матом крыть, типа они убили ее. Потом ее дочка спускалась и орала на вахтера, что та убила ее кошку. В общем, сумасшедший дом», — поделились жильцы дома в telegram-канале «Мегаполиса». В 2023 году консьерж дома даже обвинила одну из женщин в том, что та напала не нее и сломала ей руку. После нападения пострадавшая начала заикаться. Однако в итоге проблемная семья продолжает жить в квартире и по сей день. Журналист URA.RU направил запрос в мэрию Сургута, чтобы узнать, будут ли приняты меры в отношении женщин. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция начала проверку в отношении скандальной семьи из Сургута, которая превратила жизнь соседей в ад. Мать и дочь уже на протяжении трех лет терроризируют жильцов многоэтажки по улице Мира. О начале проверки корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД Югры. «В полицию поступило сообщение от граждан с жалобой на жительниц данной квартиры. По всем обращениям мы проводим проверки и составляем протоколы», — сообщили в пресс-службе полиции. Однако госпитализировать неадекватных женщин сотрудники полиции не имеют права. Соседи дебоширок рассказали, что те терроризируют весь дом уже на протяжении трех лет. Причем, по словам жильцов, неадекватные сургутянки проживают в муниципальной квартире. Женщины скандалят друг с другом и с окружающими, устраивают потасовки и очень агрессивно себя ведут в отношении соседей. «Недавно Татьяна принесла мертвую кошку к вахтерам и говорит помоги, а потом начала матом крыть, типа они убили ее. Потом ее дочка спускалась и орала на вахтера, что та убила ее кошку. В общем, сумасшедший дом», — поделились жильцы дома в telegram-канале «Мегаполиса». В 2023 году консьерж дома даже обвинила одну из женщин в том, что та напала не нее и сломала ей руку. После нападения пострадавшая начала заикаться. Однако в итоге проблемная семья продолжает жить в квартире и по сей день. Журналист URA.RU направил запрос в мэрию Сургута, чтобы узнать, будут ли приняты меры в отношении женщин. Ответ ожидается.