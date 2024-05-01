01 мая 2024

Путин наградил сотрудника «Северавтодора» из ХМАО. Фото

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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин наградил работника «Северавтодора» из ХМАО Фото:

Президент России Владимир Путин наградил начальника отдела спецпроектов компании «Северавтодор» Владислава Лунева. Дорожник получил Почетную грамоту за активное участие в воплощении специальных проектов и многолетнюю добросовестную работу.

«Начальник отдела спецпроектов государственной компании „Северавтодор“ Владислав Лунев удостоен Почетной грамоты Президента России. Награда присуждена за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов и многолетнюю добросовестную работу», — сообщила пресс-служба «Северавтодора» в telegram-канале.

Награждение проходило на ВДНХ в Москве. Торжественная церемония с участием губернатора ХМАО состоялась в павильоне «Рабочий и Колхозница», где открылась выставка «Трудовые династии».

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назначили нового руководителя госкомпании «Северавтодор». Генеральным директором дорожного предприятия стал Дмитрий Климов.

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Президент России Владимир Путин наградил начальника отдела спецпроектов компании «Северавтодор» Владислава Лунева. Дорожник получил Почетную грамоту за активное участие в воплощении специальных проектов и многолетнюю добросовестную работу. «Начальник отдела спецпроектов государственной компании „Северавтодор“ Владислав Лунев удостоен Почетной грамоты Президента России. Награда присуждена за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов и многолетнюю добросовестную работу», — сообщила пресс-служба «Северавтодора» в telegram-канале. Награждение проходило на ВДНХ в Москве. Торжественная церемония с участием губернатора ХМАО состоялась в павильоне «Рабочий и Колхозница», где открылась выставка «Трудовые династии». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назначили нового руководителя госкомпании «Северавтодор». Генеральным директором дорожного предприятия стал Дмитрий Климов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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