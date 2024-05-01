Путин наградил сотрудника «Северавтодора» из ХМАО. Фото

02 мая 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин наградил работника «Северавтодора» из ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил начальника отдела спецпроектов компании «Северавтодор» Владислава Лунева. Дорожник получил Почетную грамоту за активное участие в воплощении специальных проектов и многолетнюю добросовестную работу. «Начальник отдела спецпроектов государственной компании „Северавтодор“ Владислав Лунев удостоен Почетной грамоты Президента России. Награда присуждена за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов и многолетнюю добросовестную работу», — сообщила пресс-служба «Северавтодора» в telegram-канале. Награждение проходило на ВДНХ в Москве. Торжественная церемония с участием губернатора ХМАО состоялась в павильоне «Рабочий и Колхозница», где открылась выставка «Трудовые династии». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назначили нового руководителя госкомпании «Северавтодор». Генеральным директором дорожного предприятия стал Дмитрий Климов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил начальника отдела спецпроектов компании «Северавтодор» Владислава Лунева. Дорожник получил Почетную грамоту за активное участие в воплощении специальных проектов и многолетнюю добросовестную работу. «Начальник отдела спецпроектов государственной компании „Северавтодор“ Владислав Лунев удостоен Почетной грамоты Президента России. Награда присуждена за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов и многолетнюю добросовестную работу», — сообщила пресс-служба «Северавтодора» в telegram-канале. Награждение проходило на ВДНХ в Москве. Торжественная церемония с участием губернатора ХМАО состоялась в павильоне «Рабочий и Колхозница», где открылась выставка «Трудовые династии». Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назначили нового руководителя госкомпании «Северавтодор». Генеральным директором дорожного предприятия стал Дмитрий Климов.