Президент России Владимир Путин наградил начальника отдела спецпроектов компании «Северавтодор» Владислава Лунева. Дорожник получил Почетную грамоту за активное участие в воплощении специальных проектов и многолетнюю добросовестную работу.
«Начальник отдела спецпроектов государственной компании „Северавтодор“ Владислав Лунев удостоен Почетной грамоты Президента России. Награда присуждена за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов и многолетнюю добросовестную работу», — сообщила пресс-служба «Северавтодора» в telegram-канале.
Награждение проходило на ВДНХ в Москве. Торжественная церемония с участием губернатора ХМАО состоялась в павильоне «Рабочий и Колхозница», где открылась выставка «Трудовые династии».
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО назначили нового руководителя госкомпании «Северавтодор». Генеральным директором дорожного предприятия стал Дмитрий Климов.
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