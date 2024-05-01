В Тюменской области отец убил сына поленом

02 мая 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Обвиняемого заключили под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области отец ударил сына по голове поленом, в результате травмы мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. «На веранде частного жилого дома, расположенного в селе Аксурка Вагайского района между родственниками произошел конфликт, в ходе которого отец взял полено и нанес им не менее двух ударов по голове потерпевшему. После содеянного напавший ушел из дома, а последний через непродолжительное время от полученной травмы скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства. Обвиняемого заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили комплекс экспертиз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области отец ударил сына по голове поленом, в результате травмы мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. «На веранде частного жилого дома, расположенного в селе Аксурка Вагайского района между родственниками произошел конфликт, в ходе которого отец взял полено и нанес им не менее двух ударов по голове потерпевшему. После содеянного напавший ушел из дома, а последний через непродолжительное время от полученной травмы скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства. Обвиняемого заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили комплекс экспертиз.