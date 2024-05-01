01 мая 2024

В Тюменской области отец убил сына поленом

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Обвиняемого заключили под стражу Фото:

В Тюменской области отец ударил сына по голове поленом, в результате травмы мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«На веранде частного жилого дома, расположенного в селе Аксурка Вагайского района между родственниками произошел конфликт, в ходе которого отец взял полено и нанес им не менее двух ударов по голове потерпевшему. После содеянного напавший ушел из дома, а последний через непродолжительное время от полученной травмы скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемого заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили комплекс экспертиз.

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В Тюменской области отец ударил сына по голове поленом, в результате травмы мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. «На веранде частного жилого дома, расположенного в селе Аксурка Вагайского района между родственниками произошел конфликт, в ходе которого отец взял полено и нанес им не менее двух ударов по голове потерпевшему. После содеянного напавший ушел из дома, а последний через непродолжительное время от полученной травмы скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства. Обвиняемого заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили комплекс экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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